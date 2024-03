W Hiszpanii zawrzało po awansie Polaków. "Lewandowski i jego gang!"

Piłkarze Michała Probierza od samego początku mieli spory problem z Walijczykami, którzy dobrze grali w wysokim pressingu i zamykali nas na własnej połowie. Taki sposób gry jest jednak bardzo wymęczający, przez co rywale z biegiem czasu widocznie opadli z sił. Finalnie nie udało się rozstrzygnąć meczu ani w podstawowym czasie gry, ani w dogrywce i o awansie do Euro 2024 zadecydowały rzuty karne. W nich lepiej spisali się nasi zawodnicy, którzy perfekcyjnie egzekwowali jedenastki.

Hiszpanie rozpisali się nt. Lewandowskiego. "Otworzył drogę do zwycięstwa"

Bohaterem tego spotkania został oczywiście Wojciech Szczęsny, który w kluczowym momencie obronił uderzenie Daniela Jamesa. Spore emocje towarzyszyły wtedy Robertowi Lewandowskiemu, który po prostu odwrócił się plecami do bramki i dopiero gdy piłka wpadła do siatki, zaczął cieszyć się z kolegami. - Patrzyłem na wcześniejsze, dlatego na ten ostatni powiedziałem sobie, że nie patrzę, bo może go deprymuję, a tak to coś obroni - wyjaśnił prześmiewczo.

Sam napastnik pewnie wykorzystał jedenastkę i dołożył "swoją cegiełkę" do awansu na ME. Doceniły to również hiszpańskie media, które obszernie rozpisały się nt. jego wyczynu. "Robert Lewandowski w wieku 35 lat zagra na ME" - napisał dziennik "Sport". "Lewandowski i jego gang! Polska, Ukraina i Gruzja awansowały na ME" - zatytułował artykuł portal Jobo.es.

"Reprezentacja Polski pod wodzą Lewandowskiego dostała bilet na turniej. Z tak wybitnymi postaciami będzie chciała zajść w nim daleko" - czytamy. Portal fcbarcelonanoticias.com dodał, że być może będzie to dla naszego snajpera ostatni duże wydarzenie. "Lewy został zlecony do pierwszego rzutu karnego. Dzięki porażce Daniela Jamesa w Cardiff odbyło się polskie świętowanie, a napastnik FC Barcelony będzie mógł cieszyć się z ostatnich dużych zawodów na poziomie kadry" - przekazano.

"Selekcjoner Rob Page musiał przemyśleć, że w obliczu takiego zagrożenia, jakim jest Robert Lewandowski, nie może być naiwny i nie może podejmować zbyt dużego ryzyka nieokiełznanym atakiem. Polacy byli jednak daleko od pola karnego, a wszystko, co niebezpieczne działo się po rzutach rożnych, bądź wolnych. Ze względu na zmęczenie, bądź strach dogrywka była rozwodniona, a finalnie Lewy wygrał w rzutach karnych" - oznajmił "Mundo Deportivo".

Co za słowa o Lewandowskim. Hiszpanie czekają na jego powrót do FC Barcelony

"Robert Lewandowski wróci do Barcelony z wielką radością" - stwierdziła gazeta "L'Esportiu". "Polska, której jest kapitanem, przypieczętowała bilet na ME. Drużyna Michała Probierza musiała zacisnąć zęby, gdyż doświadczyła momentami dużego cierpienia. Choć napastnik niewiele zrobił w ataku, to finalnie zagra w turnieju rangi kontynentalnej" - napisano. "Marca" podkreśliła za to, że Polska jest ostatnim zespołem, który potwierdził obecność na turnieju w Niemczech.

"El Periodico" zaznaczył z kolei, że poza naszym piłkarzem awans na ME zagwarantowali sobie również dwaj ukraińscy piłkarze Girony Wiktor Cygankow oraz Artem Dowbyk. "Lewandowski wróci do Barcelony z podniesioną głową i uśmiechem na twarzy. Otworzył drogę do zwycięstwa, wykorzystując pierwszy rzut karny. Nie wyróżniał się jednak przez 120 minut" - zakomunikowano.