Szczęsny reaguje na to, co zrobił Lewandowski podczas ostatniego karnego [WIDEO]

"Tegoroczne Euro to być może ostatnia impreza, na której mogą wystąpić i Lewandowski, i Szczęsny. Za cztery lata ten pierwszy będzie przecież dobijał do czterdziestki, a drugi od kilkunastu miesięcy powtarza, że karierę w reprezentacji chciałby zakończyć na Euro. To dlatego dla obu panów mecz w Cardiff był wyjątkowo ważny" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl o wtorkowym finale baraży Euro 2024. Biało-Czerwoni wygrali po serii rzutów karnych i zagrają na piątych mistrzostwach Starego Kontynentu z rzędu.

Strzelanie dla Polski w rzutach karnych rozpoczął właśnie Robert Lewandowski, który zmylił całkowicie Danny'ego Warda. Następnie swoje jedenastki wykorzystali także Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski i Krzysztof Piątek. W czterech podejściach nie mylili się także Walijczycy, aż nadeszła próba Daniela Jamesa, którą obronił Wojciech Szczęsny. Jeden z liderów kadry zaczął, a drugi skończył serię rzutów karnych.

Robert Lewandowski nie patrzył na rozstrzygającą paradę Wojciecha Szczęsnego. "Nigdy nie widzi"

Kamery pokazały zachowanie Roberta Lewandowskiego przy karnym wykonywanym przez Jamesa. Kapitan tak przeżywał to spotkanie, że nawet nie patrzył na tę próbę i odwrócił się, dopiero gdy jego koledzy rzucili się do przodu, żeby celebrować wygraną i awans.

"Robert Lewandowski jak 38 milionów Polaków - trzeba było zamknąć oczy! ALEŻ TO BYŁY NERWY!" - podsumowano na profilu TVP Sport.

W rozmowie z TVP Wojciech Szczęsny został zapytany o zachowanie Lewandowskiego i odpowiedział na to w swoim stylu. - On nigdy nie widzi, jak ja dobre rzeczy robię i dlatego myśli, że taki słaby jestem - mówił przekornie bramkarz Juventusu.

Reprezentacja Polski na Euro 2024 zagra w grupie D, gdzie zmierzy się z reprezentacjami: Holandii (16 czerwca), Austrii (21 czerwca) i Francją (18 czerwca).