Media: Sensacyjny zwrot ws. trenerskiego geniusza. Zaskoczy wszystkich!

Xabi Alonso to jedno z najgorętszych nazwisk na rynku, łączone z czołowymi klubami świata. Według ostatnich informacji Hiszpan oddalił się od posady w Liverpoolu, co mogło sugerować, że jest coraz bliżej objęcia Bayernu Monachium. W tej sprawie nastąpił kolejny zwrot, o czym poinformowała niemiecka stacja Sky Sport. Alonso miał jasno określić się co do tego, gdzie będzie pracował w przyszłym sezonie.

3 Fot. REUTERS/Thilo Schmuelgen Otwórz galerię Na Gazeta.pl