Gol w 6 sekund to nie przypadek. Rywal Polski na Euro znów zaskoczył. Jest się czego bać

Po meczu z Walią kadra Michała Probierza rozpoczyna operację "Euro 2024". Rywali już znamy. Najbardziej na wyobraźnię działają Holandia i Francja, to drużyny z pierwszej szóstki rankingu FIFA. Ale - wbrew pozorom - czwarta w grupie Austria nie będzie chłopcem do bicia. To reprezentacja, która ostatnio w rankingu FIFA zanotowała awans o kilkanaście pozycji. Ekipie Ralfa Rangnicka za ostatnią pracę należą się duże brawa. To bodaj najlepsza wersja tej reprezentacji w ostatnich latach.

REKLAMA

Zobacz wideo Cezary Kulesza prosto z hotelu kadry po awansie na Euro 2024

Ta seria robi wrażenie. "Zespół rwący się do przodu"

- Austria z czasów poprzedniego selekcjonera Franco Fody to była drużyna bez jakiegokolwiek pomysłu na grę, bez stylu - mówi Sport.pl Mieszko Pugowski, zajmujący się austriacką piłką. - Pojedyncze dobre mecze wynikały z popisów indywidualności albo z faktu, że drużyna sama postanowiła wymyślić plan – opisuje.

Niebawem to, że Biało-Czerwoni delikatnie utarli nosa Austriakom w kwalifikacjach Euro 2020 (0:0 i 1:0), może być tylko miłym wspomnieniem. Przez cztery lata austriacka piłka bardzo się wzmocniła. Błysnęła już wtedy, na samym Euro 2020. Austriacy awansowali do 1/8 finału, odpadając po dogrywce z późniejszym triumfatorem - Włochami. Potem wyraźnie odżyli właśnie pod wodzą nowego selekcjonera Ralfa Rangnicka. Maszyna zaczęła dobrze działać już po pół roku jego pracy. Do tego stopnia, że w 2023 roku Austria przegrała tylko jeden mecz (jednym golem z Belgią), a jej gra coraz bardziej cieszyła kibiców. Bilans 12 meczów rozegranych od zeszłego roku do teraz to dziewięć wygranych – dwa remisy i porażka. Gole?28-9. Robi wrażenie.

- Rangnick wykorzystał fakt, że duża część drużyny zna jego "redbullowy" styl gry. To jest zespół rwący się do przodu, który chce atakować, pressować, nacierać, wyprowadzać szybkie akcje. Za Fody zmuszony był do nudnej, wstrzemięźliwej gry, minimalizującej ryzyko i zabijającej jakąkolwiek radość dla kibiców i piłkarzy - przekazuje Pugowski. W kwalifikacjach do Euro ta radość była spora, na turniej Austriacy awansowali bez problemów, zajmując drugie w miejsce w swojej grupie, będąc tylko punkt za Belgami.

Sześć sekund ze Słowacją, 120 z Turcją. Zaskoczenie rywala działa

Dobra passa trwa, a tegoroczne rezultaty też robią wrażenie. Najpierw wyjazdowa wygrana 2:0 ze Słowacją, potem domowe zwycięstwo aż 6:1 z Turcją. W tym pierwszym meczu Austria strzeliła gola już w szóstej sekundzie meczu! Piłkę ze środka boiska otrzymał Christoph Baumgartner. Pomocnik RB Lipsk przedryblował dwóch rywali, po czym z około dwudziestu metrów popisał się płaskim strzałem z dystansu. O tej akcji mówiła cała Europa. I na takie rzeczy trzeba uważać.

- Cały pomysł na atak Austriaków opiera się na zaskoczeniu rywala, na przyciśnięciu go w momencie, gdy nie jest optymalnie ustawiony w defensywie. Początek meczu to o tyle dobra okazja do ataku, że przeciwnik zwykle nie spodziewa się natychmiastowego zagrożenia, można go więc w ten sposób łatwo zaskoczyć, co, jak widać i z Turcją się udało - opisuje ekspert. Z Turcją Austriacy strzelili gola już w drugiej minucie spotkania. Te ich początki meczów są zawsze ważne i agresywne, tak jakby stawiali sobie za punkt honoru co najmniej oddać groźny strzał czy wejść z piłką w pole karne rywala koniecznie już w swojej pierwszej akcji. Oglądając początki ich spotkań, zwykle rzuca się w oczy, że dużą grupą pędzą na 30. metr u przeciwnika i mają przygotowanych kilka wariantów rozegrania, łącznie z dryblingiem przez pół boiska. Zresztą większość zdobywanych bramek również z tymi mocnymi rywalami, choćby Niemcami, Słowacją, Belgią, czy Szwecją padała po wyłuskiwaniu piłki, czyhaniu i zmuszaniu do błędów i skutecznych błyskotliwych kontratakach.

- Styl Rangnicka to po prostu styl gry obecnej Austrii, opartej na piłkarzach z klubów Red Bulla. Nie mówię, że Austriacy nie mogliby grać pozycyjnej piłki, ale im po prostu najlepiej pasuje szarpany sposób gry, pełen kontrataków, długich piłek i pressingu. Napływ nowych piłkarzy spoza ekosystemu Red Bulla nie zmienia mocno tego sposobu gry, choć na pewno otwiera opcję na ewentualny "plan B" - twierdzi Pugowski.

Mocna pomoc i błysk w ataku

Trudno powiedzieć, że Austria ma gwiazdy. Na pewno ma drużynę, w której swą obecność zaznaczają ci wartościowsi czy bardziej doświadczeni gracze.

- To nie jest drużyna jednego zawodnika. Rangnick ma do dyspozycji wielu jakościowych zawodników. Osobiście za najważniejszych uważam: Kevina Danso, Xavera Schlagera, Marcela Sabitzera – wymienia nasz rozmówca. Danso to środkowy obrońca i kolega Przemysława Frankowskiego z Lens. Już pod koniec tamtego roku miał kilka ofert z Premier League, ale wybrał pewność gry przed Euro w czołowym klubie Ligue 1, w którym jest jedną z ważniejszych postaci. Danso to zresztą razem ze środkowym pomocnikiem Schlagerem (RB Lipsk) jeden z najwyżej wyceniany piłkarzy austriackiej kadry. Do tych najcenniejszych można też zaliczyć innego pomocnika Konrada Laimera (Bayern Monachium). Znane kibicom nazwisko ma też kolejny środkowy pomocnik Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund). Austria w linii pomocy wybór ma solidny.

Oczywiście najbardziej znanym obecnie graczem Austrii i jej gwiazdą jest David Alaba, ale zważywszy, że obrońca Realu Madryt leczy kontuzję zerwanego więzadła krzyżowego i na Euro ma nie grać, jego postać chwilowo schodzi na dalszy plan. W ataku Austria nie ma takiej persony jak Robert Lewandowski, ale w ofensywie ostatnio mocniej dają o sobie znać Christoph Baumgartner (RB Lipsk) i zdobywca hattricka z Turcją Michael Gregoritsch, który jest ważnym ogniwem ekipy z Freiburga. Swoją drogą biało-czerwoni też będą mogli sprawdzić się na tle Turcji. Z tym rywalem towarzysko zagramy 10 czerwca. To będzie ostatni sprawdzian przed Euro.

Z Austrią nasza kadra zmierzy się w swym drugim meczu ME 21 czerwca o godzinie 18.00. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. 4 dni później też o godz. 18.00 zmierzymy się z Francją w Dortmundzie, a Euro zainaugurujemy potyczką z Holandią 16 czerwca o godz. 15.00 w Hamburgu. Na mistrzostwach w Niemczech w grupie D szykuje się nam trudna przeprawa.