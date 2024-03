Szybko poszło. Nowa gwiazda na wylocie z Barcelony. Sensacyjny scenariusz

Obecny sezon nie jest jeszcze stracony dla FC Barcelony. Choć ma małe szanse na obronę mistrzostwa Hiszpanii - traci osiem punktów do lidera Realu Madryt - to wciąż jest w grze o trofeum Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale zmierzy się z jednym z faworytów Paris Saint-Germain. Nie ulega jednak wątpliwości, że latem władze klubu będą chciały wzmocnić szeregi. By to zrobić, Katalończycy najprawdopodobniej będą musieli sprzedać kilku zawodników. Hiszpańskie media wymieniły już nawet jedno z nazwisk.

Media: Barcelona wybrała. Inigo Martinez najprawdopodobniej opuści klub po sezonie. Konkretny powód

Mowa o Inigo Martinezie. Hiszpan trafił latem do Barcelony z Atheltiku Bilbao. Był wielką nadzieją na ustabilizowanie sytuacji w obronie Blaugrany. Tak się ostatecznie nie stało. Liczne kontuzje sprawiły, że nie wywalczył na dobre miejsca w pierwszym składzie. Dotychczas rozegrał 1069 minut w 18 spotkaniach.

Już na początku marca katalońskie radio RAC1 informowało, że Barcelona najprawdopodobniej zdecyduje się wystawić na sprzedaż piłkarza i to z kilku powodów. Jednym z nich był fakt, że klub posiada szeroki wybór środkowych obrońców, którzy wcale nie zarabiają małej pensji.

Mogliby go zastąpić, chociażby Erikiem Garcią, który obecnie przebywa w Gironie. Po sezonie wróci jednak z powrotem do Barcelony. Na dodatek władze chciałyby podpisać profesjonalny kontrakt z kolejnym stoperem Pauem Cubarsim, który niedawno dołączył z drużyny młodzieżowej i na razie doskonale się spisuje.

Teraz o możliwości odejścia Martineza poinformował Toni Juanmarti ze "Sportu". Okazuje się, że władze klubu "nie liczą na Hiszpana w przyszłym sezonie". Powodem nie jest jednak forma sportowa i jego problemy ze zdrowiem, a właśnie kwestie finansowe. Dziennikarz wyjawił nieco więcej na ten temat.

Okazuje się, że mimo iż piłkarz ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2025 roku, to drużyna zgłosiła go do rozgrywek tylko na jeden sezon. Teraz musiałaby znów prosić o wpisanie go na listę, a to może nie być łatwe. Zarabia on bowiem aż 8 mln euro na rok. Jego zarejestrowanie mogłoby wiązać się z niespełnieniem wspomnianego FFP.

Barcelona chce pomóc Martinezowi

Co ważne, Barcelona nie zamierza zostawić zawodnika na przysłowiowym lodzie. Chce pomóc mu w znalezieniu nowego pracodawcy. O tym, czy ostatecznie tak się stanie, przekonamy się już w najbliższych tygodniach.

Wydaje się, że latem w klubie może dojść do sporych roszad. Niewykluczone, że drużynę opuści kilku zawodników, a przede wszystkim trener Xavi Hernandez. Władze robią wszystko, by skłonić go do zmiany decyzji, ale jak na razie do zwrotu nie doszło. Od kiedy szkoleniowiec ogłosił, że odchodzi, jego drużyna nie przegrała ani jednego spotkania. Odniosła siedem zwycięstw, a trzy razy podzieliła się punktami z rywalami.