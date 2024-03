Skandal podczas hymnu Polski. Lewandowski już wtedy wiedział, co zrobi. "Pierwsza myśl"

Reprezentacja Polski awansowała na Euro 2024 i już za niespełna trzy miesiące powalczy z Francją, Holandią oraz Austrią w fazie grupowej turnieju. Niewątpliwie będą to dla nas trudne starcia, natomiast po wtorkowym zwycięstwie wydaje się, że coraz więcej osób zaczyna wierzyć w sukces.

Robert Lewandowski nie krył zadowolenia po zwycięstwie z Walią. "Jesteśmy drużyną"

Reprezentacja Polski fatalnie zaczęła el. Euro 2024 i pod wodzą Fernando Santosa poniosła kompromitujące porażki z Czechami (1:3), Mołdawią (2:3) oraz Albanią (0:2). Mimo okazji nowy selekcjoner Michał Probierz nie uratował sytuacji, natomiast wykonał ciężką pracę i finalnie po zwycięstwach z Estonią i Walią doprowadził nas na Euro 2024.

Tuż po zakończeniu wtorkowego starcia zadowolenia nie ukrywał kapitan naszej kadry Robert Lewandowski. - Podsumowując, zaczęliśmy eliminacje bardzo źle. To jak to wyglądało, ile punktów traciliśmy, z jakimi przeciwnikami. Później przyszły play-offy i czuło się na treningu, w środku, że coś się zmieniło, że czujemy się pewni. Ten pomysł się zmienił i dzisiaj od pierwszych minut graliśmy dobrze w piłkę - przekazał w pomeczowej rozmowie dla TVP Sport.

- Jeśli chodzi o całe spotkanie, to naprawdę od pierwszej minuty walczyliśmy. Byliśmy lepszą drużyną. Walijczycy stworzyli może dwie sytuacje, ale były one trochę przypadkowe: wygrana głowa, przebitka. Trudno było im wykreować coś z gry. Takie mecze są ważne, one budują drużynę - wyjaśnił.

Dodatkowo napastnik zdradził, co wpłynęło na tak dobrą relację na linii Lewandowski - selekcjoner Probierz. - Wiele rzeczy. Nie są one duże, ale łącząc je w całość, robią różnice. Na pewno powody do optymizmu są po tym, jak gramy, jak próbujemy grać. Na boisku się czuje, że coś przypadkowego się nie wydarzy. Z boku czasem tego nie widać, ale na murawie czułem to. Dumny jestem z tej reprezentacji, że po słabych eliminacjach, bo tak trzeba sobie jasno powiedzieć, szybko się otrząsnęliśmy i jesteśmy po raz kolejny na wielkim turnieju - stwierdził.

Lewandowski chwalił Szczęsnego. "Cały czas myśli, że jestem słaby"

Na koniec wypowiedział się na temat wygranej serii jedenastek. - Wiadomo, że to jest loteria. Ale byliśmy skoncentrowani, mieliśmy ten spokój, bo jednak dla każdego z nas droga od środka boiska do pola karnego jest długa - stwierdził. - Ale chłopaki dali radę, Wojtek obronił tę ostatnią jedenastkę. Liczyłem na niego, mówiłem: Wojtek, ile mamy czekać, twoja kolej - dodał.

Lewandowski nie widział ostatniego rzutu karnego wykonywanego przez Daniela Jamesa. Szczęsny ujawnił po meczu, że "nie nigdy nie patrzy, bo cały czas myśli, że jestem słaby". - Patrzyłem na wcześniejsze, dlatego na ten ostatni powiedziałem sobie, że nie patrzę, bo może go deprymuję, a tak to coś obroni - rozpoczął ze śmiechem - Strzelaliśmy rzuty karne na treningu, więc był przygotowany do tego. Ale to jest światowej klasy bramkarz i pokazał to - podkreślił.

Bardzo szybko po zejściu z murawy 35-latek zamieścił w mediach społecznościowych wymowny post ze zdjęciem całej drużyny z podpisem: Mamy to! Przez zaledwie cztery godziny zgromadził on 1,4 mln polubień.

Przed rozpoczęciem spotkania piłkarze mieli spore problemy z odśpiewaniem hymnu, gdyż dźwięk wypuszczony z głośników był zbyt słaby. Walijscy kibice starali się też zagłuszyć Polaków. Kiedy Wojciech Szczęsny obronił karnego Jamesa, nasi piłkarze udali się po sektor polskich kibiców, aby wspólnie z nimi odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego.

- Nie było słychać tego hymnu, więc trochę się wkurzyliśmy. Powiedzieliśmy sobie, że za ten hymn, to tylko awans. To była pierwsza myśl, aby zrobić to po meczu z kibicami. (...) Dla kibiców, dla wszystkich Polaków to był fajny moment. Miałem ciarki, to było coś wspaniałego - podsumował.

Po takim zwycięstwie wreszcie uwierzyliśmy, że mamy szanse na awans z grupy Euro 2024. Oby zostało tak aż do czerwca. - Jesteśmy drużyną. Dla mnie jako dla kapitana dobro drużyny jest najważniejsze. Cieszę się, że wykonując tę ciężką pracę dla drużyny, każdy zdaje sobie sprawę z tego, że tylko jako jedność możemy zwyciężać. Nie liczą się indywidualne statystyki, one nie mają znaczenia, bo na koniec liczy się zwycięstwo. To, co rodzi się w bólach, można później przekuć w sukces - zakończył.