Gdy Wojciech Szczęsny bronił rzut karny Daniela Jamesa, Robert Lewandowski nie patrzył w kierunku bramki. Ale już chwilę później cieszył się z kolegami i biegł w kierunku sektora polskich kibiców. Ból, który towarzyszył mu po jednym ze starć w pierwszej połowie, przysłoniła euforia. Ale po meczu, gdy adrenalina opadła, nie było już tak dobrze. Kapitan reprezentacji Polski wyraźnie utykał, wychodząc z autokaru, co możecie zobaczyć na tym nagraniu wideo:

To nie przeszkodziło jednak Lewandowskiemu na chwilę zatrzymać się wśród kibiców, rozdać kilka autografów i zapozować do zdjęć. Później, już po wesołej kolacji, poświęcił jeszcze czas dziennikarzom. - W ostatnim czasie przyjeżdżam na zgrupowanie jakby z trochę większym spokojem i z większym uśmiechem na twarzy. Doceniam każdy kolejny mecz. Wiem, że ja już nic nie muszę udowadniać, jestem tu dla chłopaków, dla drużyny, dla kadry, dla kibiców. Moje osiągnięcia teraz schodzą na dalszy plan. Oczywiście, to nie zmienia moich ambicji, ale wiem, że czasami są momenty, gdzie trzeba się poświęcić i wybrać dobro drużyny, bo to jest najważniejsze - mówił o swojej roli w kadrze.

Robert Lewandowski: Jestem dumny z tej drużyny

- Zdaję sobie sprawę, że wielokrotnie musiałem się cofać, rozgrywać, utrzymać piłkę, ale to tworzy jedność. Naprawdę cieszę się, że awansowaliśmy na kolejny wielki turniej. Jestem częścią tej drużyny, jestem kapitanem i jestem z niej dumny, bo widzę, że to zmierza w fajnym kierunku - dodawał już pod osłoną nocy w hotelu naszej kadry w Cardiff.

Gdy zapytaliśmy go o uraz, rzucił tylko: - To było jeszcze w pierwszej połowie, mecz był twardy, ale wszystko będzie dobrze - zapewnił, a później rozdał jeszcze trochę autografów i zniknął w windzie.

Kolejne zgrupowanie kadry w czerwcu - tuż przed Euro - zmierzymy się wtedy towarzysko z Ukrainą i Turcją. Wiele wskazuje, że przynajmniej jeden z tych meczów rozegrany zostanie w Warszawie. Później kadra Probierza wyleci do Niemiec na mistrzostwa Europy, gdzie zagra w grupie z Holandią, Austrią i Francją.