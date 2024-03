Probierz zdecydował. Wiemy, gdzie odbędą się najbliższe mecze kadry

Piłkarze Michała Probierza bardzo dobrze spisali się zarówno w półfinałowym starciu barażowym z Estonią (5:1), jak i Walią, z którą wygrali po rzutach karnych. Bohaterem tego spotkania został niewątpliwie Wojciech Szczęsny, który obronił ostatnią jedenastkę Daniela Jamesa. Na wyróżnienie zasłużyli jednak również Nicola Zalewski, Przemysław Frankowski, Paweł Dawidowicz czy Jakub Piotrowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Probierz podjął decyzję. PZPN chce wysłuchać jego prośby

Podczas Euro 2024 Polska będzie rywalizowała w grupie z Holandią, Austrią oraz Francją. Przygotowania do tej imprezy odbędą się w Warszawie, choć wydawało się, że Probierz może zdecydować się na Hotel Arłamów, gdzie zawodnicy stacjonowali przed Euro 2016. Selekcjoner odrzucił jednak ten pomysł.

Przed mistrzostwami Europy czekają nas jeszcze dwa spotkania towarzyskie: z Ukrainą (7.06) oraz Turcją (10.06).

Jakub Seweryn ze Sport.pl potwierdził w piątek, że Probierz chce zorganizować zgrupowanie w Warszawie. Piłkarze trenowaliby zatem na Stadionie Narodowym i właśnie na nim zagraliby oba sparingi. PZPN rzekomo ma przychylnie patrzeć na te prośby, ale umowa ze stadionem nie została jeszcze podpisana.

Portal Meczyki.pl podał za to w środę, gdzie nasza drużyna może stacjonować podczas samego wydarzenia. Decyzja zostanie podjęta już niebawem, a rozważane są dwie lokalizacje. Federacja dokonała wstępnych rezerwacji w Poczdamie oraz Bremie. Selekcjoner Michał Probierz osobiście chce zobaczyć oba miejsca i do 5 kwietnia zostanie ogłoszone postanowienie.

51-latek zdradził też, że niebawem do jego sztabu szkoleniowego zostaną włączone trzy nowe osoby, które będą odpowiedzialne za przeanalizowanie naszych grupowych rywali na Euro 2024. Probierz chce skupić się na selekcji, dlatego potrzebuje dodatkowych rąk do pracy. - Nie mogę jeszcze podać nazwisk. To nie tajemnica, ale najpierw chciałbym porozmawiać z tymi trenerami. Będą to: trener do sztabu i trzech trenerów-obserwatorów. Z PZPN-u - podsumował.