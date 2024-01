Alarm przed barażami o Euro 2024. Reprezentant Polski wypada z gry

Reprezentacja Polski fatalnie spisała się w eliminacjach do Euro 2024. Finalnie zajęła trzecie miejsce z dorobkiem zaledwie 11 punktów po sześciu spotkaniach i nie awansowała bezpośrednio na główną imprezę. Ostatnią szansą dla niej będą marcowe baraże. W półfinale Biało-Czerwoni zmierzą się z Estonią, a w przypadku zwycięstwa zawalczą z wygranym starcia Walia - Finlandia. I choć do tych spotkań pozostały jeszcze niespełna dwa miesiące, to niewykluczone, że Polska będzie musiała mierzyć się ze sporym osłabieniem.

Damian Szymański kontuzjowany. Jego występ w barażach stanął pod znakiem zapytania

Jak poinformował grecki portal Sport FM, urazu nabawił się Damian Szymański. Polak nie był w stanie dokończyć piątkowego treningu AEK-u Ateny i nie wystąpił w niedzielnym meczu z OFI 1925 (3:0). Po badaniach wyszło na jaw, że doznał kontuzji w lewej nodze, a konkretnie w ścięgnie podkolanowym.

Pomocnik nie chce jednak tracić czasu i już rozpoczął rehabilitację. Lekarze oszacowali również okres jego rekonwalescencji. Teoretycznie powinien pozostać poza boiskiem od cztery do sześciu tygodni. Wydaje się więc, że wystąpi w barażach o Euro 2024, choć wszystko będzie zależało od postępów w leczeniu i od tego, jak szybko będzie dochodził do siebie.

Informacja o kontuzji Szymańskiego z pewnością zmartwi Michała Probierza. Tym bardziej że piłkarz znajdował się ostatnio w dobrej formie. Wystąpił w 26 meczach tego sezonu, zdobywając cztery asysty, a na murawie spędził niemal dwa tysiące minut.

Szczególnie dobrze zaprezentował się w październikowym starciu z PAOK Saloniki, wygranym 2:0. Wówczas miał udział przy jednej z bramek, a po meczu media wprost nazwały go "MVP derbów", a także liderem. Dostał też dość wysokie oceny - "9" w 10-stopniowej skali.

Co więcej, w ostatnich latach Szymański był regularnie powoływany do kadry. Łącznie wystąpił w 17 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki. Jeśli uda mu się wyleczyć kontuzje, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że znajdzie się też na liście powołań Probierza na marcowe zgrupowanie. Już 21 marca Biało-Czerwoni zmierzą się z Estonią. W przypadku awansu do finału kolejny mecz rozegrają pięć dni później.

Polska poznała już także potencjalnych rywali w grupie D Euro 2024. Jeśli uda jej się wywalczyć bilet na imprezę w Niemczech, to na pierwszym etapie zmagań zagra z Austrią, Francją i Holandią.

