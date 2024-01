Wielki powrót w ekstraklasie. Czekali na to ponad pół roku

Kibice Rakowa Częstochowa wreszcie w tym sezonie mogą mieć duże powody do zadowolenia. Do drużyny, która przebywa na obozie w Turcji, dołączył bowiem największy gwiazdor zespołu oraz polskiej ekstraklasy - Ivi Lopez. Hiszpan stracił całą jesień przez poważną kontuzję kolana, ale powinien wrócić do gry na początek rundy wiosennej.

