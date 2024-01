Krzysztof Piątek wyjawił tajemnicę. Dzięki temu w końcu się odblokował [WIDEO]

Krzysztof Piątek trafił do Basaksehiru latem zeszłego roku. Jego początek przygody w nowym klubie nie należał do udanych. Był w bardzo słabej dyspozycji i marnował wiele sytuacji. W końcu nastąpił jednak przełom, a Polak wrócił do formy.

Krzysztof Piątek mówi o przełamaniu. "Było mi ciężko"

Od początku listopada napastnik zaczął regularnie trafiać do siatki. W niedzielę znów dał o sobie znać. I to w najlepszy możliwy sposób. W starciu z Konyasporem zdobył trzy bramki, a jego drużyna wygrała 3:2. Piątek w niedawnej rozmowie z Kanałem Sportowym wypowiedział się o gorszym okresie i zdradził, kto pomógł mu w powrocie do formy.

- Na pewno było mi z tym ciężko, przede wszystkim na początku, gdy przestałem strzelać. Napastnik jest rozliczany z bramek i musi je zdobywać. Miałem z tym problem i mi to ciążyło. Na początku próbowałem sam wszystko poukładać. Współpracuję też z jednym z psychologów, który dużo mi pomógł. Mówił mi, żeby zachować spokój i się tym nie przejmować. Wiedziałem, że w końcu odpalę w Turcji - powiedział. Po czym wspomniał również o Paulo Sousie i stwierdził, że bardzo ceni go jako trenera. - Próbowałem nawet wrzucić do gry jego podpowiedzi i to naprawdę działało - zakończył.

Powrót do formy Piątka to dobre wieści również dla Michała Probierza. Przypomnijmy, że reprezentacja Polski w marcu zmierzy się z Estonią w meczu barażowym eliminacji mistrzostw Europy. Jeśli napastnik utrzyma taką dyspozycję, to będzie mógł liczyć na powołanie.

Piątek kolejną okazję do gry będzie miał w sobotę 3 lutego. Tego dnia Basaksehir zmierzy się z Istanbulsporem. Ekipa Polaka po 23 kolejkach Superligi zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów.

