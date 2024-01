Kuriozalny samobój reprezentanta Polski. Oby Probierz tego nie zobaczył [WIDEO]

Paweł Bochniewicz jest jednym z czołowych graczy SC Heerenveen. Jeżeli polski obrońca jest zdrowy, to gra prawie zawsze. Na początku sezonu pełnił nawet funkcję kapitana zespołu. SC Heerenveen nie rozgrywa jednak zbyt dobrego sezonu. Zespół ma jedną z najgorszych defensyw w lidze, a jego przewaga nad strefą spadkową nie jest zbyt duża.

Kuriozalny gol samobójczy. Piłkarskie jaja w Eredivisie

Nad 16. w tabeli RKC Waalkwijk - ta drużyna obecnie musiałaby walczyć w barażach o utrzymanie - SC Heerenveen ma obecnie zaledwie sześć punktów przewagi. Wydawało się, że dzisiaj będzie doskonała okazja do powiększenia tej różnicy. Zespół Bochniewicza rozgrywał dobre spotkanie przeciwko 4. w tabeli AZ Alkmaar. W 24. minucie dał radę odrobić jednobramkową stratę dzięki bramce samobójczej Jordy'ego Clasiego. Krótko po przerwie SC Heerenveen wyszło na prowadzenie po ładnej akcji bramkowej zakończonej strzałem Luuka Brouwersa.

Była już 88. minuta i wydawało się, że drużyna Polaka w końcu wygra mecz. Ostatni raz taka sztuka udała jej się 1 grudnia w meczu z Almere. Wtedy doszło jednak do kuriozalnej sytuacji, której Paweł Bochniewicz był jednym z głównych bohaterów. AZ Alkmaar wyszło z kontrą, ale długa piłka posłana w okolice pola karnego nie poleciała do nikogo konkretnego. Polski obrońca kontrolował napastnika Vangelisa Pavlidisa i wydawało się, że bramkarzowi pozostaje jedynie złapać piłkę. Andries Noppert zdecydował się jednak na wybicie, co skończyło się kopnięciem futbolówki prosto w Bochniewicza. Ta odbiła się do bramki, a Polakowi zapisano gola samobójczego.

Bochniewicz nie miał już żadnych szans na dogonienie piłki. Szkoda tak straconej bramki, bo do tej pory obrońca rozgrywał naprawdę solidne spotkanie, a w tym sezonie nie ma zbyt wielu powodów do zadowolenia. SC Heerenveen straciło do tej pory aż 37 goli - najwięcej w lidze po będących w strefie spadkowej FC Volendam (42) i Vitesse Arnhem (40) oraz zajmującym 15. miejsce Heraclesie Almelo (45).

