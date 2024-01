Kandydat na trenera Barcelony przemówił. Xaviego zaboli

FC Barcelona jeszcze do 84. minuty meczu prowadziła 3:2 z Villarrealem w meczu 22. kolejki LaLiga, ale finalnie przegrała spotkanie 3:5. Katalończycy stracili dwa gole w doliczonym czasie gry i przy obu zachowali się fatalnie w defensywnie. Nerwowo na wydarzenia boiskowe przy linii bocznej reagował Xavi, a po zakończeniu spotkania zaskoczył wszystkich kibiców katalońskiego klubu.

Xavi odchodzi po sezonie. Oto kandydat na nowego trenera FC Barcelony

- Chciałbym ogłosić, że 30 czerwca odejdę z FC Barcelony. Miałem to postanowione od kilku dni i myślę, że to jest odpowiedni moment, by o tym powiedzieć. Ten klub potrzebuje zmiany dynamiki - powiedział Xavi na konferencji prasowej po meczu, czym z pewnością zaskoczył wielu kibiców. Hiszpan dodał, że jego decyzja jest motywowana dobrem klubu, bo nigdy nie chciał być problemem.

Jeszcze przez cztery miesiące 44-latek będzie prowadził zespół, ale władze klubu już muszą rozglądać się za jego następcą. Z pewnością kandydatów będzie wielu, ale hiszpański "AS" wskazuje jednego z nich, który wprost wyraził chęć do przejęcia schedy po Xavim. Chodzi o byłego zawodnika Barcelony Rafaela Marqueza.

- To jest część procesu i to przyjdzie do mnie, jeśli będzie moja kolej. Kto by nie chciał być trenerem Barcelony? Ja będę kontynuował przygotowania, bo to dopiero mój drugi sezon, a zarząd będzie miał czas na podjęcie decyzji. Nie można odmówić takiej okazji, a jeśli się pojawi, to zrobię wszystko, co w mojej mocy - powiedział Marquez na konferencji prasowej po meczu Fuenlabrada - FC Barcelona B.

Meksykanin, który jest trenerem rezerw Barcelony, ocenił również porażkę pierwszej drużyny z Villarrealem. - To wstyd. Myślę, że zarząd będzie miał czas, aby dobrze przemyśleć wybór nowego trenera - dodał.

Rafael Marquez również ma w Barcelonie przeszłość piłkarską. 44-latek reprezentował barwy klubu z Katalonii w latach 2003-2010 i dzielił szatnię m.in. właśnie z Xavim. W tym czasie zanotował 242 występy, w których zdobył 13 goli i tyle samo asyst. Ponadto dwa razy wygrywał Ligę Mistrzów i czterokrotnie mistrzostwo Hiszpanii.

