W sobotę 27 stycznia o godz. 18:30 Barcelona w 22. kolejce La Ligi u siebie zmierzyła się z Villarrealem. Trzy dni wcześniej mistrzowie Hiszpanii odpadli z Pucharu Króla, przegrywając w ćwierćfinale z Athletikiem Bilbao 2:4. W obecnym sezonie zespół Xaviego traci mnóstwo goli, a ostatnie spotkanie tylko potwierdziło fatalną postawę defensywy i bramkarza Barcelony.

Barcelona poniosła historyczną porażkę. Tak źle nie było od dawna

Powiedzieć, że mecz Barcelony z Villarrealem był rollercoasterem to tak, jakby nie powiedzieć nic. Najpierw gospodarze przegrywali do 60. minuty 0:2. Potem w zaledwie osiem minut doprowadzili do wyrównania, a w 71. minucie po samobójczym trafieniu Erica Bailly'go wyszli na prowadzenie 3:2. Wydawało się, że przy aplauzie własnych kibiców ekipa Xaviego pójdzie za ciosem i kolejny raz trafi do siatki gości. Tak się jednak nie stało.

"Od 0:2 do 3:2 i ponownie do 3:5! Taki przebieg miał nieprawdopodobny mecz FC Barcelony z Villarrealem, zakończony sensacyjnym zwycięstwem gości! "Żółta Łódź Podwodna" strzeliła dwie bramki w doliczonym czasie gry i praktycznie wyeliminowała Barcę z walki o tytuł mistrzowski!" - pisał o spektakularnej porażce Barcelony Jakub Seweryn ze Sport.pl. Komentatorzy Canal+ Sport z pewnością łapali się za głowy, widząc co wyczynia defensywa gospodarzy.

Finalnie Barcelona przegrała 3:5. Okazuje się, że ostatni mecz, w którym kataloński klub stracił pięć goli na własnym stadionie, miał miejsce... 61 lat temu. W sezonie 1962/63 dokładnie tyle samo bramek w wyjazdowym meczu z FC Barceloną zdobył Real Madryt. "Królewscy" wygrali wówczas aż 5:1.

Wyniki mistrzów Hiszpanii w tym sezonie są fatalne, szczególnie liczba straconych goli. Już teraz rywale w samej La Lidze trafiali do siatki Barcelony aż 29 razy. Dla porównania: rok temu w całym sezonie drużyna Xaviego straciła w lidze 20 bramek.

Sobotnie upokorzenie oprócz pogorszenia sytuacji w tabeli miało również inne konsekwencje. Podczas pomeczowej konferencji prasowej Xavi ogłosił, że po sezonie przestanie pełnić funkcję trenera. - Chciałbym ogłosić, że 30 czerwca odejdę z FC Barcelony. Miałem to postanowione od kilku dni i myślę, że to jest odpowiedni moment, by o tym powiedzieć. Ten klub potrzebuje zmiany dynamik - wypalił 44-latek.

