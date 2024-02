"Najpiękniejsza szachistka świata" wróciła. I od razu wstydliwa wpadka

W ostatnich latach szachy wróciły do łask, stając się popularnym sportem zarówno wśród młodych, jak i starszych graczy. Przedstawicielką pierwszego z wymienionych pokoleń jest Andrea Botez - 21-letnia Kanadyjka, którą fani i angielskie "The Sun" mianowali "najgorętszą szachistką na świecie". Przygodę z szachami zaczęła już w wieku sześciu lat, kiedy miłość do rywalizacji zaszczepił w niej ojciec.

11-latek okazał się lepszy do Botez. "Najgorętsza szachistka" poległa

Z upływem czasu Andrea Botez przestała szlifować umiejętności szachistki, skupiając się na zdobywaniu kolejnych obserwujących w Internecie. Jej konto na profilu Instagram śledzi ponad 600 tys. użytkowników. Jeszcze większe liczby Kanadyjka posiada na Twitchu czy YouTube, gdzie wchodzi w interakcję z widzami podczas transmisji na żywo.

Kilka tygodni temu Botez postanowiła jednak wrócić do szachów. 21-latka wzięła udział w turnieju Charlotte Open, który odbył się w dniach 13-15 stycznia. Influencerka sama przyznała, że musiała mierzyć się z rywalami, którzy byli od niej młodsi aż o 10 lat. Andrea Botez dodała humorystyczne wideo, za pośrednictwem którego poinformowała o uczestnictwie w zawodach. Jak jej poszło? Okazało się, że jej pogromcą został 11-letni Kartteekeya Punyamurthy, który zajmuje 13. miejsce w rankingu w szkolnej tabeli amerykańskiego stanu Georgia.

Co ciekawe, przed laty Botez dużo lepiej radziła sobie w szachowej rywalizacji. W 2010 roku była jedną z najsilniejszych szachistek w Kanadzie w swoim wieku, co zaowocowało wygraną podczas Młodzieżowych Mistrzostw Narodowych U-8. W 2018 roku influencerka była na najwyższym miejscu w karierze w oficjalnym rankingu FIDE, zajmując 1773. pozycję.

Oprócz gry w szachy Andrea Botez rozwija się również jako modelka, DJ-ka, a w grudniu 2022 roku spróbowała swoich sił w sztukach walki na niecodziennych zasadach. 21-latka zmierzyła się z Diną Belenkayą w ramach mistrzostw Mogul Chessboxing Championship. Zawodniczki rywalizowały w oktagonie i w... szachach. Najpierw próbowały zadawać ciosy, aby po chwili usiąść przy stole i przesuwać szachowe figury.