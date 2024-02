Ależ gratka dla kibiców! Polsat ogłasza

Ta impreza wykracza poza świat sportu. I to zdecydowanie. Super Bowl to wydarzenie sportowe, telewizyjnie i muzyczne w jednym. Dzięki niezwykłej popularności futbolu amerykańskiego w USA udało się stworzyć unikatowe wydarzenie, rokrocznie przyciągające przed ekrany setki milionów widzów. Te liczby to wcale nie przesada.

"Z tymi setkami milionów, to nie pomyłka. Oczywiście średnia oglądalność w USA to "tylko" 113,7 mln, ale w tym miejscu warto zwrócić uwagę na słowo "średnia". Zasięg transmisji, czyli liczba widzów, którzy oglądali mecz przez co najmniej minutę w samych Stanach, to prawie 210 mln. W Kanadzie mecz ogląda niemal co drugi mieszkaniec (17,5 mln). W Meksyku – 15 mln. W milionach liczy się też widownię w Europie, Brazylii czy Chinach. A już na całym świecie – również w Polsce – organizuje się Super Bowl Party – wspólne oglądanie meczu nawet wśród tych, którzy futbolem się nie interesują, ale chcą popatrzeć, czym fascynują się Amerykanie" - pisał na naszych łamach Michał Kiedrowski, ekspert amerykańskiego sportu.

W tym roku o najważniejszy w USA tytuł zagrają Kansas City Chiefs i San Francisco 49ers. Mecz odbędzie się w nocy z 11 na 12 lutego o godzinie 0.30 czasu polskiego w Allegiant Stadium w Paradise pod Las Vegas w Nevadzie. Gwiazdami tzw. Halftime Show będą Usher oraz DJ Tiesto.

Super Bowl 2024. Gdzie obejrzeć?

W Polsce Super Bowl nie pokaże TVP Sport, które w ostatnich latach regularnie transmitowała to niezwykłe wydarzenie. Tym razem transmisja będzie dostępna w Polsacie Sport, ale i na antenie otwartego Polsatu. Noc z Super Bowl rozpocznie się o 23:00, a ceremonia otwarcia nieco ponad godzinę później. Spotkanie skomentuje duet Jędrzej Stęszewski - Andrzej Kostyra

W Stanach Zjednoczonych mecz będzie pokazywany w telewizji CBS oraz na platformie streamingowej Paramount+.