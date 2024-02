Oto trzecia żona Dariusza Michalczewskiego. Dzieli ich 12 lat

- Gruba oferta znad zatoki. Walka z Roy'em Jonesem Juniorem znowu na horyzoncie. Duże pieniądze i bardzo duże prawdopodobieństwo, że to się wydarzy - mówił niedawno Mateusz Borek z Kanału Sportowego, zapowiadając, że Dariusz Michalczewski niebawem może wrócić do ringu. Pięściarz zakończył karierę 26 lutego 2005 roku, kilka miesięcy po walce z Francuzem Fabricem Tiozzo o mistrzostwo świata organizacji WBA w wadze półciężkiej. Później Michalczewski zajął się biznesami oraz uporządkowaniem sercowych spraw.

Dariusz Michalczewski poślubił partnerkę młodszą o 12 lat. Tak wygląda jego żona

Pierwszą żoną Dariusza Michalczewskiego była Dorota Chwaszczyńska, z którą pięściarz rozwiódł się w 2004 roku. Jeszcze podczas tamtego związku zaczął spotykać się z Patrycją Ossowską, a owocem ich miłości był ślub w 2006 roku. Ta relacja Michalczewskiego była najkrótsza, trwała zaledwie dwa lata. Trzecią żoną legendarnego sportowca w 2009 roku została Barbara Imos, z którą wszedł w relację, będąc jeszcze w małżeństwie.

Imos przejęła nazwisko polskiego pięściarza, z którym do tej pory tworzy szczęśliwy związek. Małżeństwo sporadycznie chwali się zdjęciami w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje momenty z prywatnego życia. Na profilu żony Dariusza Michalczewskiego na Instagramie znajdziemy sporo fotografii z przyjaciółmi czy czasem spędzanym z rodziną. Barbara Michalczewska uwielbia również podróże - zarówno zimą, jak i latem.

W ostatnim wywiadzie ze wspomnianym Mateuszem Borkiem Dariusz Michalczewski bardzo ciepło wypowiadał się o swojej żonie. - To jest mocna baba. Poustawiała to wszystko. To był dobry strzał z tą moją Basią. Mamy dzisiaj super rodzinę - powiedział jasno były pięściarz. Niedawno 55-latek przekazał również, że niebawem fani mogą spodziewać się filmu o jego życiu i obfitej karierze bokserskiej.