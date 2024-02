Nowe informacje po wypadku w Bytomiu. Spadł z 15 metrów. "Jest w ciężkim stanie"

Wspinaczka sportowa to dyscyplina, która jest stosunkowo młoda, jeśli mówimy o rozgrywaniu zawodów i różnego rodzaju mistrzostw. Dość powiedzieć, że pierwsze mistrzostwa świata, które odbyły się we Frankfurcie, zorganizowane zostały w 1991 roku. Od tego czasu odbywają się w cyklu dwuletnim. Od 2020 roku wspinaczka sportowa ma swoje miejsce w programie IO. Do czołówki zawodniczek należy wielokrotna mistrzyni Aleksandra Mirosław.

Jak każdy ze sportów, wspinaczka wiąże się także z ryzykiem. Do tragicznego wypadku doszło w Bytomiu. 22-letni mężczyzna sprawnie pokonywał kolejne stopnie ścianki wspinaczkowej. Tuż przy szczycie zachwiał się i spadł z wysokości 15 metrów. Nagranie incydentu szybko obiegło sieć, ale nie publikujemy go tutaj ze względu na wyjątkową drastyczność.

Filmik pokazuje moment wypadku. Po nim mężczyzna leżał bez ruchu. Na miejscu zameldowały się służby ratunkowe na czele z pogotowiem i strażą pożarną. Szczegóły zdarzenia przekazał portal WP Sportowe Fakty. - Poszkodowany 22-latek w momencie transportu do szpitala był przytomny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi obecnie Prokuratura Rejonowa w Bytomiu - powiedziała cytowana przez powyższe źródło podkomisarz Anna Oczkiewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

Jak się okazuje mężczyzna, pomimo młodego wieku, był doświadczonym zawodnikiem. Niestety, prawdopodobnie popełnił błąd. Tak wynika ze słów Dobromira Bujaka, prezesa Skarpy Bytom. - Przed wejściem na ściankę każdy wspinacz powtarza procedurę startową. Składa się ona z kilku specyficznych czynności. Najpierw podchodzi się do ściany i przygotowuje platformę startową. Potem się odchodzi, a dopiero przy kolejnym podejściu podpina się i startuje. W ramach maksymalnego skupienia na wyzwaniu, wizualizacji startu, po prostu zdarzyło się pominąć jeden z elementów, czyli przypięcia do autoasekuracji. Zapewne zawodnik do samego końca nie zdawał sobie sprawy, że nie jest przypięty - powiedział, cytowany przez WP.

Najnowsze informacje w sprawie stanu zdrowia sportowca przekazał Radosław Kozłowski, ojciec poszkodowanego. - Za nim jest ponad dwunastogodzinna operacja. Ma poskładane nogi, z tego co wiem miednicę, jedną stopę. Jedną stopę ma do zrobienia jeszcze, jedną piętę czy stopę i jedną rękę. Na rękę prawdopodobnie jutro o dwunastej będzie miał zabieg. Tam są poniszczone nogi. Jest po bardzo ciężkiej operacji. Jest tak naprawdę w bardzo ciężkim stanie. Mimo że na szczęście jest przytomny i normalnie rozmawia. Ale jest w ciężkim stanie - powiedział w rozmowie z tvs.pl.

TVS poinformowało, że nagranie z upadku wyciekło do Internetu nielegalnie. Dostęp do niego miała mieć jedynie policja i jeden pracownik Skarpy. Przedstawiciele obiektu zapowiedzieli już złożenie zawiadomienia do prokuratury.