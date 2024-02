Przez ostatnie tygodnie było głośno o zakończeniu współpracy między Krzysztofem Stanowskim a Mateuszem Borkiem, Tomaszem Smokowskim i Michałem Polem, a więc resztą współzałożycieli Kanału Sportowego. Stanowski sprzedał swoje udziały w spółce Maciejowi Wandzlowi, a sam zapowiedział otwarcie nowego projektu pod nazwą Kanał Zero.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Tyle Kanał Zero zarobił w pierwszych dniach

Ostatnio poznawaliśmy członków tego projektu. W Kanale Zero znaleźli się między innymi Bogusław Leśnodorski, Marcin Matczak i Robert Mazurek. Start nowego kanału okazał się wielkim sukcesem i już ma na koncie ponad 700 tysięcy subskrypcji. Kanał Zero rozpoczął działalność 1 lutego, a między innymi wywiad z Andrzejem Dudą zebrał ponad 2,5 miliona wyświetleń.

- Wynik pierwszych dni Kanału Zero można określić mianem fenomenu na polskim YouTubie - powiedział Head of Network Management w Lifetube Marcin Pyć w rozmowie z portalem Android.com.pl.

Tak świetny start projektu łączy się również z dużymi zarobkami. Jeden z użytkowników Twittera zapytał Krzysztofa Stanowskiego, ile do tej pory zarobił kanał. Twórca odpowiedział, że w ciągu czterech dni zarobili aż 115 tysięcy złotych.

W pierwszym filmie z kolei Stanowski zdradził, ile wynoszą miesięczne i roczne koszty całego projektu. - Jak ogłosiłem, że Kanał Zero będzie miał około 400 tys. złotych miesięcznych kosztów, to ludzie łapali się za głowę. Dziś to urosło do 1,3 mln miesięcznych kosztów, 16 mln w skali roku. Ale nie oznacza to, że biznes jest zagrożony, tylko zarabia od pierwszego dnia dobre pieniądze - powiedział.