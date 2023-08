Skrytykowała Karasia i się zaczęło. Taką wiadomość dostała. Rynsztok

Robert Karaś swoim wystąpieniem w poniedziałkowym "Hejt Parku" w Kanale Sportowym wywołał prawdziwą burzę w polskim środowisku sportowym. Rekordzista świata w 10-krotnym Ironmanie jeszcze przed programem przyznał się, że w jego organizmie wykryto niedozwolone substancje. Za to przed kamerami potwierdził, że świadomie zażył niedozwolone środki.

Słowa Karasia skomentowało już wielu polskich sportowców. Głos zabrała m.in. Agnieszka Kobus-Zawojska, medalistka olimpijska oraz mistrzyni świata i Europy w wioślarstwie. "A jednak? Przypadek? Nie sądzę. Robert w swoich oświadczeniach nie podał substancji. Jak widać to nie takie delikatne przewinienie, jak wspominał na Instagramie: "Wydarzyła się dla mnie mała tragedia". Chyba nie taka mała..." - napisała na Twitterze w poniedziałek.

We wtorkowym wywiadzie dla TVP Sport była jeszcze bardziej ostra w swojej krytyce. - To oszust, który pluje ludziom w twarz i mówi, że pada deszcz. Jestem bardzo zniesmaczona całą tą sytuacją. Najbardziej denerwujący jest fakt, że pod postami oszusta, bo tak należy mówić o Karasiu, pojawiają się wpisy celebrytów, którzy go bronią - mówiła.

Agnieszka Kobus-Zawojska pokazała, jaką wiadomość otrzymała po skrytykowaniu Karasia. "Pachołku sportowy"

W środowe przedpołudnie multimedalistka opublikowała wiadomość, jaką otrzymała po skrytykowaniu Roberta Karasia. Słowa i język mężczyzny jest pełen chamstwa i inwektyw. "A żeby ci ci** też się coś przytrafiło, będziemy cię rugać przy każdej możliwej okazji i równie cię będziemy obrażać jak i ty to robisz" - czytamy w pierwszej.

"Pachołku sportowy. Podejrzewam, że od małego ręczne robótki u kolegów były skoro się wiosłem umie machać" - brzmią pozostałe.

Wicemistrzyni olimpijska z Tokio skwitowała to w krótki sposób. - "Ja to tylko zostawię. Pokazuje mi to, że warto bronić pewnych wartości".

"Iron Man? W marvelowskim filmie o tym tytule główny bohater Tony Stark przywdziewa supernowoczesną zbroję, by walczyć ze złem. Polski Ironman, za którego chciał uchodzić Robert Karaś, sam przeszedł na ciemną stronę mocy. I wbrew temu, co sam mówi, obwiniając o swój doping wszystkich wokół – sam wypisał się z tej historii" - pisał w komentarzu do sprawy Karasia Piotr Wesołowicz ze Sport.pl.