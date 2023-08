Dembele powiedział, czemu odchodzi z Barcelony. Lewandowskiego i spółkę może zaboleć

Coraz więcej wskazuje na to, że Ousmane Dembele pożegna się z FC Barceloną i przejdzie do PSG. Kontrakt Francuza zawiera klauzulę, według której do końca lipca tego roku piłkarza można było wykupić za 50 milionów euro. Francuzi nie skorzystali z niej jednak, ale wybrali inną drogę. Zdaniem Fabrizio Romano użyli "prywatnej" klauzuli, która pozwala zawodnikowi wykupić się samemu za 50 milionów euro. L'Equipe z kolei twierdzi, że klubowi udało się aktywować wspomniany wcześniej zapis w kontrakcie.

Ousmane Dembele poinformował Xaviego o decyzji

W jednym oba źródła się zgadzają - Dembele już wkrótce zostanie zawodnikiem PSG. Nieco więcej informacji na ten temat przekazało "Mundo Deportivo". Zdaniem dziennikarzy skrzydłowy przekazał już Xaviemu, że planuje odejść z klubu. Uzasadnił trenerowi swoją decyzję. Jak czytamy, jego celem nie są większe zarobki. Liczy się przede wszystkim projekt sportowy. "Xavi zostaje osierocony przez piłkarza zdolnego do najgorszych i najlepszych rzeczy. FC Barcelona była hojna, zarówno jeśli chodzi o finanse jak i uczucia. To jednak nie wystarczyło" - czytamy w tekście.

Rychłe odejście Francuza potwierdził także sam Xavi. - Będę szczery. Dembele powiedział, że chce odejść. Otrzymał ofertę z PSG i już nic nie możemy zrobić. Nie jestem zadowolony, ale to jego decyzja. Nie możemy konkurować z ofertą, jaką otrzymał, jest poza naszym zasięgiem. Jestem bardzo rozczarowany, ale życzę mu jak najlepiej - powiedział po meczu z Milanem. Takie postawienie sprawy przez Dembele faktycznie może boleć Katalończyków. Czyżby nie wierzył, że pod wodzą Xaviego, m.in. z Robertem Lewandowskim u boku, jest w stanie odnieść sukces?

Ousmane Dembele gra w FC Barcelonie od 2017 roku. Wówczas przeniósł się z Borussii Dortmund. W tym czasie zaliczył 185 występów, strzelił 40 goli i miał 43 asysty. Z katalońskim klubem trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii i dwa razy po krajowy puchar.