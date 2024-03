Andrzej Gołota to jeden z najwybitniejszych polskich sportowców. Przez wiele lat kibice nastawiali budziki, by móc obejrzeć pięściarza w akcji. Przez ponad 20 lat kariery zdobył tytuły największych organizacji na świecie, m.in. WBA czy IBF. W dorobku posiada też brązowy medal olimpijski z Seulu i taki sam krążek mistrzostw Europy z Aten. Stoczył wiele pamiętnych walk, m.in. Riddickiem Bowe'em, Lennoxem Lewisem czy Mikiem Tysonem. Wszystkie odbyły się za oceanem. I tam też właśnie osiedlił się Gołota.

Andrzej Gołota zamieszkał w Chicago. Tak wygląda jego posiadłość. Wnętrza robią wrażenie

Wybitny bokser zamieszkał w Stanach Zjednoczonych w latach 90., gdzie rozwijał karierę. I mimo że już zszedł ze sceny, to nie zdecydował się na powrót do ojczyzny. Osiedlił się na stałe w Chicago.

Jego żona, Mariola, często publikuje w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia z ich posiadłości. Dzięki nim możemy się dowiedzieć, w jakich warunkach żyje były pięściarz oraz jego rodzina. Na pierwszy rzut oka widać, że dom jest dość duży. Uwagę zwracają przestrzenne pomieszczenia. Całe mieszkanie jest stylowo urządzone. Dominuje motyw drewna oraz skóry. W takim tonie urządzono m.in. salon. Znajduje się w nim skórzany wypoczynek, a także kominek.

Gustownie urządzony jest również gabinet Gołoty. Znajdują się w nim drewniane meble, na których ustawiono nie tylko książki, ale i medale oraz pasy byłego boksera. W tym pomieszczeniu także znajduje się kominek.

Uwagę zwraca również elegancka i bardzo jasna kuchnia. Nie tylko gotuje w niej żona, ale i były pięściarz. W tym pomieszczeniu przygotowywane są również posiłki dla psów, którymi Gołota opiekuje się z dużą troską. To właśnie zdjęcia 56-latka ze zwierzętami są jednymi z najczęstszych, jakie jego partnerka wstawia w mediach społecznościowych.

Gołota pojawia się też z pupilami na tarasie, który robi spore wrażenie. Wydaje się, że dom położony jest na dość dużej działce, którą w trakcie zimy były pięściarz z zaangażowaniem odśnieża, co pokazano na jednym ze zdjęć na Instagramie.

Nie wiadomo, jaka jest wartość posiadłości Gołoty, ale z pewnością nie jest to mała kwota. Byłego pięściarza stać na życie w luksusach. Jak informował "Super Express", zarobił on w ringu łącznie ok. 10 milionów dolarów, na co składały się wpływy z walk oraz od sponsorów. Rzekomo za samo starcie z Mikiem Tysonem zainkasował 3,5 mln dolarów, natomiast za pojedynek z Lennoxem Lewisem - 2 mln.

Gołota nadal się udziela. Do Polski nie zamierza na razie wracać

Mimo że Gołota nie pojawia się już w ringu zawodowo, to nie zrezygnował z życia publicznego. Nie tak dawno w sieci pojawiło się nagranie ze spotkania Polaka z Riddickiem Bowe'em. Ostatnio wybrał się również na koncert legendarnego zespołu U2.

Jak na razie Gołota nie zamierza wracać do Polski, choć stara się regularnie odwiedzać ojczyznę. - Moja mama jeszcze żyje, więc trzeba ją czasami odwiedzić. Rodzeństwa nie mam. Widzę Warszawę, sam się wychowałem na Śródmieściu, ale to jest inny świat w porównaniu do moich czasów - mówił w jednym z ostatnich wywiadów.