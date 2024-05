"Prezes śmieje się w twarz". Skandal w klubie z II ligi

Kotwica Kołobrzeg wciąż ma szansę na to, by awansować do I ligi. Na trzy kolejki przed końcem rywalizacji w II lidze znajduje się na drugim miejscu, które gwarantuje bezpośredni awans do wyższej klasy rozgrywkowej, bez konieczności gry w barażach. W Kotwicy pojawia się jednak kolejna afera, tym razem związana z brakiem pensji dla piłkarzy. W przypadku części z nich zaległości sięgają już trzech miesięcy. "Prezes Adam Dzik robi to, co zwykle" - pisze Norbert Skórzewski na portalu X.

