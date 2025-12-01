Borek się nie certolił ws. hitowej walki. "Pie***lnie go raz i urwie mu głowę"

- Spojrzałem na tę walkę i pomyślałem: "Wow, to jest doskonała okazja, bym mógł pokazać się całemu światu". Jeśli Bóg pozwoli, pokonam Jake'a Paula w spektakularny sposób. Wtedy cała ta uwaga medialna przejdzie na mnie i będę mógł skoncentrować się na innych zawodnikach, którzy mają umiejętności i potrzebują wypromowania się - mówił Anthony Joshua o walce ze znanym influencerem. O ile trudno kwestionować wartość medialną pojedynku, o tyle pojawia się wiele wątpliwości co do wartości sportowej.

Anthony Joshua zawalczy z Jakiem Paulem. Mateusz Borek ocenia wprost

Amerykanin może pochwalić się imponującym bilansem zawodowych walk (12 zwycięstw, jedna porażka), lecz toczył je przeciwko słabszym, nieznanym pięściarzom albo emerytowanym gwiazdom jak Mike Tyson czy Julio Chavez Jr. Joshua to zupełnie inna półka, w dodatku ma zdecydowanie lepsze warunki fizyczne (mierzy 198 cm, czyli o 13 cm więcej niż Paul, ma też górny limit wagi 111 kg, co będzie o ok. 10 kg więcej, niż ma ważyć Paul).

Obaj zawodnicy mają za sobą tzw. face to face. I zdaniem dziennikarza Mateusza Borka już tamten moment mógł dobitnie pokazać Paulowi skalę wyzwania. - Jak (Joshua - red.) stanął, ten chłop zrozumiał, na co on się porwał i na co on się zapisał. Naprawdę. Moim zdaniem to on już nie śpi - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem".

Mateusz Borek dosadnie podsumował Jake'a Paula. "Antek urwie mu głowę"

Zdaniem Borka influencer, mimo podkreślania swoich atutów, jest na straconej pozycji. - Jego bajery o tym, kto tam ma szybszą reakcję, w grach czy jakiś laserach, to wiesz, gdzie można sobie schować... Przyjdzie Antek, pie***lnie go raz i urwie mu głowę - wypalił.

Walka Anthony'ego Joshuy z Jakiem Paulem odbędzie się 19 grudnia w hali Kaseya Center w Miami (Floryda). Zakontraktowano ją na osiem rund po trzy minuty.

