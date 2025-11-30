Szpilka zgarnął fortunę w ringu. Jedna walka ustawiła go na resztę życia

Artur Szpilka był wielką nadzieją polskiego boksu na międzynarodowy sukces. Po zwycięstwach nad Mikiem Mollo czy Tomaszem Adamkiem doczekał się nawet walki o pas mistrzowski WBC w wadze ciężkiej, lecz został brutalnie znokautowany przez Deontaya Wildera. Później dalej boksował (ostatnio w 2021 r., bilans 24-5), a także zajął się mieszanym sztukami walki w federacjach KSW (3-1) czy freakowej High League (1-0).

Artur Szpilka dorobił się w ringu ogromnych pieniędzy

Im większa była stawka pojedynków oraz popularność Szpilki, tym na większe gaże mógł on liczyć. Wypłacane mu stawki w wielu wypadkach są niejawne, ale krążyły na ten temat nieoficjalne informacje obrazujące, o jakiego rzędu kwotach mowa.

Jak przypomina "Super Express", za wspomniane zwycięstwo nad Adamkiem wieliczanin miał zgarnąć 400 tys. złotych. To miało miejsce w 2014 r., a w kolejnym Szpilka stoczył w Stanach Zjednoczonych zwycięskie pojedynki z Ty Cobbem, Manuelem Quezadą i Yasmanym Consuegrą, za które miał otrzymać po pół miliona złotych. W dodatku pojawiła się przed nim szansa na starcie z Wilderem.

Tyle Artur Szpilka zarobił za walkę z Deontayem Wilderem. Andrzej Wasilewski ujawnia

Bolesna porażka to jedno, ale zarobione gigantyczne pieniądze to drugie. O jakiej kwocie mowa? To swego czasu ujawnił promotor Andrzej Wasilewski. - Mogę zdradzić, że po podatkach, po wszystkich prowizjach, Artur zarobił koło miliona dolarów (ok. 4 mln złotych - red,). To były bardzo, bardzo godne pieniądze - mówił w rozmowie z "SE".

W dodatku Szpilka nie roztrwonił wielkiej sumy. - Bardzo się cieszę, że Artur nie wydał tych pieniędzy. Pięknie mieszka i wiem, że dobrze liczy pieniądze. Mam nadzieje, iż tak będzie do końca jego życia. Bo to jest zmora sportowców, a myślę, że szczególnie w sportach walki. To jeden z nielicznych zawodników z naszej grupy, który, mam nadzieje, że poprzez swoją aktywność sportową i okołosportową (freak fighty - red.) się zabezpieczy i będzie sobie spokojnie żył - dodał Wasilewski.

Zarobione w ringu i oktagonie pieniądze Artur Szpilka zainwestował we własne biznesy. Stworzył m.in. markę męskich kosmetyków. A na razie nie kończy kariery - na grudniowej gali KSW 113 zawalczy z Michalem Martinkiem.

