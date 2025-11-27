Dlatego Joshua zgodził się na walkę z influencerem. "Doskonała okazja"

Anthony Joshua znalazł się ostatnio na zakręcie w sportowej kariery. W 2025 roku nie stoczył żadnej walki, a ostatnio w akcji widzieliśmy go we wrześniu 2024 roku, gdy na Wembley znokautował go Daniel Dubois (22-3), znacznie oddalając Joshuę od marzeń stoczenia trzeciej w karierze walki z Ołeksandrem Usykiem o mistrzostwo świata. Można było się spodziewać, że kolejne starcie będzie dla niego krokiem w tył, natomiast tego, co ostatecznie się stało, nie mógł oczekiwać nikt.

Paul ma imponujący rekord, ale tylko pozornie. Joshua tłumaczy, czemu wziął tę walkę

Kolejnym rywalem Brytyjczyka będzie Jake Paul. Amerykański youtuber-pięściarz ma co prawda rekord 12-1. Jednak w swojej karierze nie ma żadnego naprawdę cennego skalpu. Bo prawie sześćdziesięcioletniego Mike'a Tysona oraz będącego od lat po drugiej stronie pięściarskiej rzeki Julio Cesara Chavez Jra takowymi nazwać nie można. Poza tym Paul to zawodnik co najwyżej wagi cruiser, który waży około 90 kilogramów. Co prawda Joshua przed ich walką będzie miał nałożony limit wagowy 111 kilogramów, lecz różnica i tak będzie gigantyczna. Dlaczego zatem Brytyjczyk zgodził się na pojedynek, który sportowo nie ma dla niego krzty sensu?

- W boksie masz umiejętności i potencjał promocyjny. Obecnie niestety możesz mieć dwóch zawodników o umiejętnościach na najwyższym poziomie, ale nie mających jednocześnie potencjału marketingowego. Nie mogą przez to pokazać światu swoich umiejętności, bo nadawcy medialni nie są zainteresowani i fani też nie. Więc co musimy zrobić, to wnieść nieco tej medialności do świata umiejętności. Dlatego zawsze staram się przyciągnąć jak najwięcej par oczu do naszego sportu - wyjaśnił Joshua w rozmowie z portalem MMAJunkie.com.

Cel jest prosty: przyciągnąć nowych kibiców

- Zawsze mówię młodym pięściarzom, by nie czekali z przedstawieniem się światu do momentu, w którym zostaną mistrzami. Wtedy jest za późno. Musisz sprawić, że ludzie będą cię obserwować, dzięki czemu w momencie, w którym zostajesz mistrzem, oni już są gotowi kupować bilety na twoje walki. Spojrzałem więc na tę walkę i pomyślałem "wow, to jest doskonała okazja, bym mógł pokazać się całemu światu". Jeśli Bóg pozwoli pokonam Jake'a w spektakularny sposób. Wtedy cała ta uwaga medialna przejdzie na mnie i będę mógł skoncentrować się na innych zawodnikach, którzy mają umiejętności i potrzebują wypromowania się - podsumował Joshua. Jego walkę z Paulem zaplanowano na 19 grudnia 2025 roku. Zakontraktowano ją na osiem rund po trzy minuty.

