Niebywałe, co stało się w finale Szeremety na ME! "Demonstracja siły"

Julia Szeremeta od początku młodzieżowych mistrzostw Europy (do lat 23) w Budapeszcie pokazywała wysoką dyspozycję (w kat. do 57 kg). Bez większych problemów awansowała do finału, gdzie zmierzyła się z Natalią Fasciszewską, reprezentantką Irlandii o polskich korzeniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Artur Szpilka szczerze o Tomaszu Oświecińskim: To jest aktor, a nie fighter

Julia Szeremeta młodzieżową mistrzynią Europy! Ależ popis w finale

Wicemistrzyni olimpijska z Paryża nie zostawiła rywalce złudzeń, wygrywając jednogłośną decyzją sędziów. "Złota Szeremeta. Ależ to był koncert! Julia Szeremeta w finale mistrzostw Europy U-23 pokonała 5:0 N. Fasciszewską. Polka ostra w ataku, momentami wręcz genialna w obronie. Widzieliśmy kapitalną odsłonę Szeremety, która przeprowadziła w ringu demonstrację siły. Duma!" - napisał dziennikarz Piotr Jagiełło w serwisie X.

Dla Szeremety to drugie w karierze złoto młodzieżowych ME. Poprzednie wywalczyła dwa lata temu w czarnogórskiej Budwie (również kat. 57 kg), wówczas poza nią krążek z najcenniejszego kruszcu przywiozła Martyna Jancelewicz (kat. 81 kg).

Julia Szeremeta zdobyła złoto młodzieżowych mistrzostw Europy. Polska ma już dwa, a może być jeszcze lepiej

Także i z Budapesztu Polska przywiezie minimum dwa złote medale. Przed Szeremetą w sobotę sukces osiągnęła Natalia Kuczewska, która jednogłośną decyzją sędziów pokonała reprezentantkę Wielkiej Brytanii Kelsey Oakley.

Sprawdź także: Znokautowany Polak zabrał głos po wybudzeniu ze śpiączki. "To mi pokazało"

Wynik polskiej kadry może być jeszcze lepszy. W sobotę odbędą się jeszcze finały z udziałem Barbary Marcinkowskiej (kat. 70 kg, rywalką Niemka Emely Dittrich) oraz Emilii Koterskiej (kat. 80 kg, rywalką Ukrainka Iryna Lutsak).

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU