Szermeta pokazała, co potrafi. Reakcja mówi wszystko. "Otarła się o geniusz"

Julia Szeremeta była nie do zatrzymania na młodzieżowych mistrzostwach Europy (do lat 23) w boksie olimpijskim w Budapeszcie. Wicemistrzyni olimpijska w decydującym pojedynku jednogłośną decyzją sędziów pokonała reprezentantkę Irlandii Natalię Fasciszewską i zdobyła złoto w kategorii do 57 kg. Jej występ był imponujący.

Julia Szeremeta zdobyła młodzieżowe mistrzostwo Europy. Ależ słowa o reprezentantkach Polski

Pięściarkę pochwalił Piotr Jagiełło, komentator boksu w TVP. - W finale Julka otarła się o geniusz. Zresztą wszystkie pozostałe nasze panie w walkach o złoto zaprezentowały się kosmicznie. Trener Tomasz Dylak stworzył potwora, ta drużyna może być naszą narodową dumą przez kilka najbliższych lat - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Poza Szeremetą trzy inne polskie zawodniczki zdobyły złote medale (one także wygrały finały jednogłośną decyzją sędziów). W kategorii do 51 kg triumfowała Natalia Kuczewska, w kat. 70 kg Barbara Marcinkowska, a w kat. 80 kg Emilia Koterska.

Julia Szeremeta przywiozła kolejny medal z imprezy mistrzowskiej. Tam też Polki zaimponowały

To kolejny wielki sukces polskiego boksu olimpijskiego. Z wrześniowych mistrzostw świata w Liverpoolu srebro przywiozły Szeremeta (kat. 57 kg) oraz Aneta Rygielska (kat. 66 kg), natomiast złoto wywalczyła Agata Kaczmarska (kat. 80+ kg).

