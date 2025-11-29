Wielki sukces Polek na mistrzostwach. One są po prostu niesamowite!

O tym, jak zdolne są nasze pięściarki, mogliśmy przekonać się już na tegorocznych mistrzostwa świata. Wówczas reprezentantki Polski sięgnęły po trzy medale, za sprawą Szeremety, Anety Rygielskiej oraz Agaty Kaczmarskiej. Jak się okazuje - młodzieżowe mistrzostwa Europy poszły nam jeszcze lepiej.

Już czwarte złoto! Polki szaleją na ME

W sobotę podczas imprezy w Bukareszcie po złoty medal sięgały najpierw Szeremeta, Kuczewska oraz Marcinkowska. Emilia Koterska stanęła przed wielką szansą, żeby do nich dołączyć. Polka nie miała jednak łatwego zadania, bo w finale kategorii do 80 kg mierzyła się z obrończynią tytułu, czyli Iryną Lutsak. Okazało się jednak, ze był to niezwykle jednostronny pojedynek. Koterska dominowała Ukrainę i wygrała walkę jednogłośną decyzją sędziów!

Zachwycony występem Polki oraz jej koleżanek był Piotr Jagiełło, komentator TVP Sport. "Tu można użyć żargonu ogrodniczego - PRZESADZIŁY NASZE PANIE. Złotka dzisiaj mają prawo świętować najlepszy w historii występ podczas mistrzostw Europy u23. Cztery finały = cztery złote medale" - napisał ekspert pięściarski na "X".

Zwycięska Koterska po walce mówiła natomiast tak: - Wszystkie rundy wygrane, pojedynek wygrany i złoto wylądowało u mnie. Sama się zdziwiłam, bo była to chyba moja najspokojniejsza walka na tym turnieju. Czy sukcesy koleżanek mnie motywowały? Tak, z pewnością. Szansa na zrobienie historycznego wyniku mnie zmotywowała i pomogła w trakcie walki - podsumowała Polka w rozmowie z oficjalnym kanałem Polskiego Związku Bokserskiego na Youtube.