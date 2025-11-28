"Jestem najlepszym przeciwnikiem dla Usyka". Najpierw zawalczy z Polakiem

Od ostatniej walki Ołeksandra Usyka minęły już cztery miesiące. Na Wembley znokautował Daniela Duboisa, dzięki czemu został niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej. Niedawno zrzekł się jednego z pasów, jednak w jego posiadaniu znajdują się mistrzostwa federacji WBA, IBF oraz WBC.

Wciąż jednak nie ma informacji o tym, z kim Ukrainiec zawalczy w swoim kolejnym pojedynku. Wyzwanie Usykowi rzucił Agit Kabayel (26-0, 18 KO). Niepokonany Niemiec w lutym pokonał Chińczyka Zhileia Zhanga, zdobywając tymczasowe mistrzostwo WBC wagi ciężkiej.

Kabayel, cytowany przez portal sport.ua, stwierdził, że to on właśnie powinien zmierzyć się z Ukraińcem. "Myślę, że jestem najlepszym możliwym przeciwnikiem dla Usyka. Po mojej wygranej nad Zhangiem wielu zdało sobie sprawę z tego, jak dobry jestem. Szkoda, że Usyk nie wymienił mojego nazwiska po walce z Duboisem. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobił".

Ukrainiec po znokautowaniu Daniela Duboisa w lipcu wskazywał innych pięściarzy, z którymi chce zawalczyć. "Jest tu Dereck Chisora, może to jego czas. A może Tyson Fury? Albo Anthony Joshua?" - powiedział chwilę po pojedynku.

Przed Usykiem walka z Polakiem

Agit Kabayel dalej udowadniał, że zasługuje na walkę z Ukraińcem. "Usyk jest niepokonany, ja też jestem niepokonany. To byłaby perfekcyjna walka, ale zobaczymy, co zadecyduje" - stwierdził. Zanim jednak Niemiec będzie mógł zmierzyć się z Usykiem, na drodze 33-latka stanie Damian Knyba. 10 stycznia 2026 roku w Oberhausen Polak (17-0, 11 KO) zawalczy o tymczasowy pas mistrzowski federacji WBC.

Jako że Kabayel jest w posiadaniu tymczasowego tytułu, WBC może zmusić Usyka do pojedynku z 33-latkiem. W rankingu portalu BocRec Niemiec znajduje się na trzecim miejscu wśród pięściarzy wagi ciężkiej. Najlepszy jest, rzecz jasna, Ołeksandr Usyk.