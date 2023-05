Kilka dni temu kraj obiegła informacja o tragicznej śmierci Kacpra Tekielego. 38-latek zginął podczas pobytu w szwajcarskich Alpach, gdzie zdobywał szczyty kolejnych czterotysięczników. Niestety podczas wspinaczki na Jungfrau (4158 m) zginął zabrany przez lawinę.

Krzysztof Wielicki wydał osąd na temat śmierci Kacpra Tekielego. Teraz przeprasza

Śmierć Tekielego, męża Justyny Kowalczyk, wstrząsnęła całym krajem. Alpinistę żegnali towarzysze wypraw, a w stronę dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej popłynęła fala pocieszających słów.

Wśród głosów komentujących to wydarzenie pojawiła się również odważna teza Krzysztofa Wielickiego. - Niestety, Kacper chyba popełnił błąd, nartami przeciął stok. Czasem na stoku robią się łachy. Gromadzi się warstwa śniegu i być może wjechał w nią. Być może podciął właśnie deskę śnieżną nartami. Nie wiem, co by było, gdyby nie miał nart. Może by jej nie podciął. To jest gdybanie. Miał pecha, bo deska śnieżna chyba poszła w kuluar, a mogła zatrzymać się na wypłaszczeniu - stwierdził polski himalaista w rozmowie z "Faktem".

Słowa Wielickiego wywołały niemałe oburzenie w środowisku alpinistycznym. Pojawiały się również stwierdzenia, że były one zupełnie nie na miejscu. W związku z tym legendarny himalaista zdecydował się na łamach "Faktu" wydać oświadczenie, w którym przeprosił za swoje słowa.

- Oświadczam, że moje przypuszczenia na temat przyczyn wypadku Kacpra Tekielego były nieuzasadnione i wynikały z braku pełnej wiedzy o zdarzeniu. Mając dziś pełną wiedzę, należy uznać, że to był pech, przypadek, który mógł się zdarzyć każdemu z nas, a ryzyko jednak jest wpisane w ten "zawód". Przepraszam Justynę, żonę Kacpra, jeśli poczuła się urażona. Krzysztof Wielicki - czytamy w oświadczeniu.