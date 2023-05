Adam Małysz absolutnie zaskoczony. "No tego to się nie spodziewałem"

Jak co roku, uczniowie podczas rozwiązywania zadań z arkusza egzaminacyjnego musieli wykazać się umiejętnością pisania dłuższych form, a także znajomością kultury i umiejętnością czytania ze zrozumieniem. Właśnie w pytaniu z tej ostatniej kategorii pojawiło się nazwisko Adama Małysza.

Adam Małysz na egzaminie ósmoklasisty. Tego uczniowie się nie spodziewali

Cały egzamin składał się z 19 pytań, w tym wypracowania do napisania. Uczniowie na rozwiązanie arkusza mieli 120 minut. W jednym z pytań otwartych musieli stwierdzić, czy przesłanie, jakie niesie ze sobą cytat Adama Małysza, jest zgodny z tym, co zostało napisane w tekście do przeanalizowania.

Tekst ten to publikacja Jolanty Marii Belent pod tytułem "Odblokuj swój talent", do którego odnosiło się kilka pytań otwartych, każde warte jeden punkt.

Polecenie owego zadania poprzedzało zdanie: "Adam Małysz - znany skoczek narciarski - powiedział: Sam dar nie wystarczy. On może w tobie drzemać i nigdy się nie obudzić, jeśli sam nie zechcesz go obudzić". Samo pytanie natomiast brzmiało następująco: "Czy wypowiedź Adama Małysza jest zgodna z treścią ostatniego akapitu tekstu >>Odblokuj swój talent<<? Uzasadnij odpowiedź. Nie cytuj sformułowań z tekstu Jolanty Marii Berent".

Tegoroczni ósmoklasiści mieli więc za zadanie stwierdzić, czy cytat Małysza ma taką samą, bądź podobną konkluzję. Sam zainteresowany odniósł się już do tej niespodzianki, która go spotkała na swoim Instagramie. "No tego to się nie spodziewałem" - napisał prezes PZN-u w Instastory.

Adam Małysz na egzaminie ośmioklasisty. Adam Małysz/Instagram-screen

W środę 24 maja uczniowie zmierzą się z egzaminem z matematyki, natomiast kolejnego dnia będzie czas na część poświęconą językom obcym. O wynikach dowiedzą się 3 lipca. Są one ważne, gdyż od rezultatu z egzaminu ósmoklasisty oraz ocen końcowych na świadectwie zależy przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej.