Niewiarygodny wyczyn Polki. Magiczna granica tuż tuż

Dorota Rasińska-Samoćko to polska himalaistka. Pierwszą wyprawę w najwyższy łańcuch górski na Ziemi odbyła w maju 2021 roku, kiedy udało jej się zdobyć Mount Everest (8848 m n.p.m). Polka założyła sobie ambitny cel, który zakłada wejście na wszystkie czternaście ośmiotysięczników. W sobotę wyraźnie przybliżyła się do jego osiągnięcia.

Polska himalaistka blisko realizacji celu. Chce zdobyć Koronę Himalajów i Karakorum

Rasińska-Samoćko w 2021 roku oprócz Mount Everest zdobyła również Manaslu (8164 m n.p.m.). Zdecydowanie więcej udało jej się osiągnąć w kolejnym roku. w dniach 28 kwietnia - 28 maja udało jej się wpiąć na szczyt Annapurny (8091 m n.p.m.), Kanczendzongi (8586 m n.p.m.), Lhotse (8516 m n.p.m.) i Makalu (8484 m n.p.m.), co pozwoliło jej ustanowić polski rekord szybkości wśród polskich himalaistów. W lipcu 2022 roku zdobyła z kolei Nanga Parbat (8125 m n.p.m.), Broad Peak (8167 m n.p.m.) oraz, jako trzecia Polka w historii, K2.

Teraz Polce udało się zdobyć już dziesiąty ośmiotysięcznik, a konkretnie Dhaulagiri (8167 m n.p.m). Była to druga próba himalaistki do osiągnięcia tego szczytu. Pierwsza miała miejsce jesienią ubiegłego roku, jednak z powodu dużego zagrożenia lawinowego wyprawa musiała zostać przerwana. Wówczas doszła prawie do trzeciego obozu, który znajduje się na wysokości 7300 m n.p.m.

- Dhaulagiri, to mój 10 klejnot w Koronie Himalajów. Po ciężkiej akcji, górskiej, w śniegu, torowaniu, w 5-osobowym zespole. 18 maja, o 6 rano. Radość ogromna, ale nie mam na razie czasu, by świętować, bo teraz czeka Alaska - napisała na Facebooku.

Rasińskiej-Samoćko do zdobycia Korony Himalajów i Karakorum pozostały więc już tylko cztery szczyty. Mowa o Czo Oju (8201 m n.p.m.), Gaszerbrum I (inaczej Hidden Peak lub K5 - 8068 m n.p.m.), Gaszerbrum II (8035 m n.p.m.) oraz Sziszapangma (8013 m n.p.m.). Himalaistka realizuje projekt "Podwójna Korona", który zakłada zdobycie wszystkich ośmiotysięczników oraz dziewięć szczytów Korony Ziemi.

Marzenie o zdobyciu wszystkich ośmiotysięczników realizuje również Hiszpan Carlos Soria. 84-latkowi do osiągnięcia celu brakuje już tylko dwóch szczytów. Ostatnią wyprawę na Dhaulagiri musiał przerwać z powodu wypadku, wskutek którego doznał złamania nogi.