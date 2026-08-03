Maja Chwalińska znalazła dużego sponsora. Menedżer się wygadał

Dzięki świetnemu występowi na Rolandzie Garrosie Maja Chwalińska dała się szerzej poznać kibicom na całym świecie. Polka dotarła do wielkiego finału, gdzie niestety poległa z lepiej grającą tego dnia Mirrą Andriejewą. To zaowocowało awansem w rankingu - aktualnie plasuje się na 21. miejscu i dziką kartą na Wimbledon, na którym zaczęła dobrze, ale gdyby nie kontuzja, pewnie przeszłaby pierwszą rundę.

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Maja Chwalińska niedługo ogłosi nowego sponsora

Nie zawsze było kolorowo. W przeszłości jej menedżer - Piotr Szczypka musiał nawet szukać lokum u zwykłych ludzi, by ciąć koszty związane z hotelem. Po meczu z Marią Sakkari na Rolandzie Garrosie, kiedy prowadząca wywiad na korcie zapytała ją o hotel, to ta odpowiedziała, że nie wie, czy ma na to pieniądze.

Jednak teraz i ona i jej sztab mogą być o to spokojni. Za dotarcie do finału zarobiła 1,4 mln euro, ale musiała odprowadzić z tego podatek we Francji i Polsce. Ponadto zaczęły się nią interesować wielkie marki. Niedawno ogłoszono współpracę z Vistulą, a teraz - według ustaleń "Przeglądu Sportowego" - na dniach mają zostać ogłoszone dwie nowe współprace. O wszystkim poinformował jej menedżer w wywiadzie, który został zapytany, czy team tenisistki planuje mieć "kilku sponsorów strategicznych".

- Ja sobie po swojemu nazywam kategorie sponsorów. W pierwszej są ci, którzy są na stroju meczowym zawodniczki. To są zawsze największe kontrakty. I w związku z zasadami może ich tam być dwóch, więc tutaj toczą się najważniejsze rozmowy i one pochłaniają najwięcej czasu. Maja będzie miała dwóch sponsorów głównych — fajnych, dużych. Wkrótce się to okaże - wyjawił.

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- A poza tym są sponsorzy mniejsi, gdzie chodzi o reklamy albo aktywności w social mediach. Takich też będzie miała. Ale najpierw chcemy zamknąć tę pierwszą kategorię, a później skupić się na reszcie. Jest ich dużo, tylko trzeba znaleźć złoty środek. Ani Maja, ani ja nie chcemy, żeby została celebrytką i tylko się reklamami zajmowała. Krok po kroku - dodał.

Kiedy to nastąpi? - Jest dużo firm, z którymi rozmawiamy, i te rozmowy są już bardzo zaawansowane. Natomiast do momentu podpisania umowy nie mogę nic powiedzieć. Ale myślę, że za tydzień, dwa będzie można ogłosić pierwszą umowę - zakończył.

Aktualnie Maja Chwalińska znajduje się w Toronto, gdzie rozegra swój mecz w turnieju rangi 1000. Polska tenisistka otrzymała wolny los w pierwszej rundzie, a w kolejnej zmierzy się z wygraną starcia Talia Gibson - Elisabetta Cocciaretto. "Jeśli uda jej się zwyciężyć, wówczas może zagrać m.in. z Jekatieriną Aleksandrową. Już w 1/8 finału czekać może ją z kolei starcie z liderką rankingu WTA, Aryną Sabalenką bądź Jeleną Ostapenko. Jeśli udałoby się sprawić sensację, wówczas w ćwierćfinale może zagrać np. z Amandą Anisimową. Półfinał to ewentualne starcie z Igą Świątek" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.