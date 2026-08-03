Burza po słowach psycholożki o Świątek i Abramowicz. "Ta pani bredzi"

Szerokim echem odbiły się słowa dr Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej - doktor psychologii i psychoterapeutki, która wystąpiła w podcaście "Trzeci Serwis" u Lecha Sidora. Jej zdaniem Iga Świątek już nie kocha tenisa jako dyscypliny, jest nieszczęśliwa, a jej problem może nie leżeć we współpracy z psychologiem, czyli Darią Abramowicz. - Jak jej motywacja przeszła, bo ona przeważnie teraz wysiada po drugim meczu, to odpowiedź jest prosta. Przypuszczam, że Iga powinna teraz pójść na studia. Ona była mądrą dziewczyną, a teraz jest nieszczęśliwa - stwierdziła między innymi.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek podpisała kontrakt z gigantem. "Pierwsza Polka w historii"

Burza po słowach psycholożki o Świątek i Abramowicz

To jeszcze nie wszystko. - (Iga Świątek - przyp. red.) Wyskoczyła jako gwiazda, wykreowała się na rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę, a najprawdopodobniej jest głupiutka, wystraszona i sama nie rozumie, co się dzieje. Tam nie siedzi tylko Abramowicz, ale też trzech, czterech panów, ojciec, siostra. To nie jest tak, że wyniki nie mają dla niej znaczenia. Mają. Gdy przegrywa, jest bardzo smutna, zmartwiona sobą, zła na korcie. A była promienną, zwycięską boginią tenisa - podkreśliła.

To nie spodobało się części sympatyków naszej tenisistki. Pod tym filmem na platformie YouTube pojawiło się sporo komentarzy, krytykujących psycholożkę za swoje słowa i podejście. "Stary nie zawsze znaczy mądry. I ta ciągła obrona Darii Abramowicz. Podziwiam ogólną sprawność intelektualną w tym wieku, ale ta pani myśli, że może tak się wypowiadać? Nie wyobrażam sobie mieć tak zapalczywego i nieempatycznego terapeuty, który podczas wywiadu powierzchownie analizuje ludzi i dopuszcza się osądów i tak się wyraża o kimś" - stwierdził jeden z komentatorów.

"Ta Pani bredzi", "Tej pani podziękujemy, odleciała nieźle", "Ja przepraszam, ale jeśli ta Pani jest psychologiem to to jest dramat...", "Pani Wojdyłło była kiedyś b. dobrym psychologiem. Żenujące są te wypowiedzi", "Okropna kobieta. Boże uchowaj od takich psychologów..." - pisali inni.

To jeszcze nie wszystko. "Myślę, że ta pani straciła już kontakt z rzeczywistością (...) Cała rozmowa do tego utrzymana jest w tonie: to Iga jest problemem, a nie psycholog. Współczuć tylko panu Sidorowi, który pewnie myślał, że dostanie sensowne, merytoryczne wypowiedzi, a dostał to bredzenie" - podkreślono.

Zobacz też: W nocy przyszły wieści o meczu Fręch. Decyzja mogła być tylko jedna

"Jestem oburzona wypowiedziani, które padły w tej rozmowie. Jak psycholog zapraszany jako ekspert może tak płytko podchodzić do problemów sportowców grających na najwyższym poziomie" - zastanawiano się.

Z drugiej strony pojawiły się także komentarze, popierające słowa psycholożki. "Myślę, że Pani Ewa Woydyłło powiedziała coś, co jest istotne. Iga po prostu straciła poczucie sprawczości, a także pewności siebie. Nie zgodzę się, że nie uwielbia tenisa, bo podejście do treningów mówi co innego. Jest w pełni zaangażowana. Wszystko jest procesem, tak jak sukcesy i wygrywanie, jak i regres" - napisał użytkownik.

"Doskonała pani Ewa, nie wciska kitu, bierzmy z niej przykład i wiedzę!" - chwalił inny oglądający.