Fornal próbował "negocjować" po finale LN. Grbić sprowadził go na ziemię

Choć minęły już dwa lata, to wiele osób wciąż bardzo dobrze pamięta ogromne emocje, jakie towarzyszyły im podczas oglądania pełnego dramaturgii półfinału olimpijskiego w Paryżu z udziałem Polaków i Amerykanów. Jakub Popiwczak siedział wtedy przed telewizorem i marzył, by kiedyś przeżyć coś podobnego na parkiecie. Jego marzenie przynajmniej częściowo spełniło się w niedzielę, w finale Ligi Narodów w Ningbo.

Niespełna dwa tygodnie temu Polacy mierzyli się z ekipą USA w ostatnim meczu fazy zasadniczej LN. Wygrali wówczas na terenie rywala 3:0. Teraz musieli zaś wyszarpać zwycięstwo w czwartym secie, by doprowadzić w ogóle do tie-breaka.

- Oczekiwałem trudnego meczu. Mówiłem zawodnikom wcześniej w szatni, że musimy oczekiwać, iż oni będą grali dużo lepiej i że to będzie zupełnie inne spotkanie niż to w Chicago. Musieliśmy się przygotować, że będziemy grali punkt za punkt i że konieczna będzie cierpliwość, by nasza jakość na końcu zrobiła przewagę – opowiada trener Nikola Grbić w wypowiedzi przekazanej mediom przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

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Wielu szkoleniowców zazdrości mu głębi składu, choć ta czasem bywa też pewnym kłopotem. Bo na przyjęciu Serb ma ogromny kłopot bogactwa. W ostatnich tygodniach świetnie prezentowali się: Kamil Semeniuk, Wilfredo Leon i Tomasz Fornal, a kibice debatowali, na kogo szkoleniowiec powinien postawić w wyjściowym składzie. W Ningbo we wszystkich trzech spotkaniach byli w nim Leon i Fornal. Semeniuk w ćwierćfinale i półfinale wchodził tylko na krótkie zmiany, ale w niedzielę dostał szansę, by zagrać dłużej i w pełni się za to odwdzięczył.

- Oczywiście, bardzo pomogło to, jak "Semen" zagrał. I to, co dał od siebie „Leo", który zmienił praktycznie rolę. Kiedy mamy zawodników z taką jakością, to łatwiej mi jest podejmować decyzje i przygotować zespół na każdy scenariusz – tłumaczy Grbić.

O co dokładnie chodzi? Przez ostatnie tygodnie atakujący Bartłomiej Bołądź prezentował się znakomicie, ale w niedzielę miał już kłopoty z kończeniem akcji. W czwartym secie zdjął go, ale nie wprowadził Kewina Sasaka, a postanowił zagrać na trzech przyjmujących. Wiele osób było tym nieco zaskoczonych, bo w żadnych z wcześniejszych meczów w tym sezonie nie testował tego awaryjnego wariantu.

- Testowaliśmy go nieraz na treningu – zaznacza trener Polaków.

Dwukrotnie korzystał on z tego wariantu za to w meczach w poprzednim sezonie. Za drugim razem w półfinale mistrzostw świata, gdy duże kłopoty miał Sasak. Nie miał on wtedy zmiennika, bo wykluczającej z gry kontuzji pleców doznał przed tym spotkaniem z Włochami (0:3) podstawowy atakujący Bartosz Kurek. Teraz znów Sasak był zmiennikiem, ale wraca dopiero do formy po przewlekłych kłopotach ze zdrowiem.

- Czekamy na Kewina, ale on nie jest jeszcze na swoim normalnym poziomie. Nie chciałem go wpuszczać w momencie, kiedy mieliśmy duże problemy z atakiem na prawym skrzydle. On może już zagrywać, blokować, ale z atakowaniem ma jeszcze kłopoty i dlatego nie chciałem go stawiać w trudnej sytuacji. A „Leo" był gotowy. Jest fantastyczny w ataku, na zagrywce i w bloku. Dziś też bardzo nam pomógł – wyjaśnia Grbić.

Bolączką Leona jest przyjęcie i Amerykanie to mocno wykorzystywali w pierwszych dwóch setach, posyłając w niego co chwilę potężne serwisy. W pewnym momencie jeden z liderów kadry nie był w stanie już nadrabiać ofensywą i Grbić ściągnął go, wprowadzając w jego miejsce Semeniuka. Potem początkowo Leon wrócił zadaniowo na zagrywkę i świetnie się z tego zadania wywiązał. Przerwa w kwadracie mu bez wątpienia pomogła, bo gdy wrócił na parkiet ponownie – jako „atakujący" – to znów był bardzo dużym wzmocnieniem.

Spełnione marzenie Popiwczaka. Fornal chciał "załatwić" u Grbicia więcej wolnego

Amerykanie w półfinale stworzyli niesamowite pięciosetowe widowisko z Japończykami i można się było zastanawiać, czy będą w stanie niespełna dobę później znów zagrać na tak wysokim poziomie. Mieli swoje kryzysowe momenty i w końcówce już wyraźnie "odpadli", ale przez długi czas pokazywali, dlaczego zasługują na miano jednego z najlepszych zespołów na świecie.

- Momentami było ciężko. Ciężko było zatrzymać McHenry'ego. Czasami się mówi, że atakuje z pułapu drugiego czy trzeciego piętra. Mam wrażenie, że dziś atakował z czwartego. Haynes też był świetny. Anderson z plastrem na czole (pechowo McHenry rozbił mu łokciem łuk brwiowy, celebrując zdobycie punktu – red.) wrócił do gry. Heroiczny bój, heroiczna postawa Amerykanów. Tym bardziej cieszy, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa. Ciężko opisać słowami to, jak jestem dumny z całej ekipy i z tej grupy ludzi – emocjonuje się libero Jakub Popiwczak.

Ten triumf po wyszarpanym ciężko zwycięstwie był też spełnieniem marzenia, które kadrowicz miał od dwóch lat. A dokładnie od momentu obejrzenia pełnego dramaturgii półfinału olimpijskiego w Paryżu, w którym Polacy pokonali Amerykanów 3:2.

- Zachowując wszelkie proporcje, ale oglądając to spotkanie chłopaków marzyłem, żeby mieć taki swój mecz. I dzisiaj brałem udział w tym wielkim wydarzeniu siatkarskim. Co prawda to "tylko" Liga Narodów, ale dla mnie też "aż". Jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze – podsumowuje popularny "Piwko".

Polacy triumfowali w LN po raz trzeci w historii i drugi z rzędu (wcześniej jedynie Rosjanie w latach 2018-19 zdołali wygrać dwie kolejne edycje). Rok temu, również w Ningbo, w drodze do złotego medalu, nie stracili seta. Teraz tak gładko nie było – 3:0 wygrali tylko w półfinale.

- Przewijają się w myślach obrazki sprzed roku i wracaliśmy do domu po tych trzech zwycięstwach 3:0 megaszczęśliwi, ale też z takim uczuciem, że nikt nas nie sprawdził. Może jakoś wszyscy zagrali wtedy poniżej oczekiwań – wspomina libero, który od ubiegłego roku jest w podstawowym składzie Polaków.

On i jego koledzy zwracali uwagę, że Amerykanie w niedzielę byli bardzo skuteczni przede wszystkim w dwóch elementach – ataku i serwisie.

- "Kopali" na zagrywce, ile mogli. Ich taktyka polegała na tym, by wszystkie bomby, które mają, zrzucić na nas – opisywał obrazowo środkowy Bartłomiej Lemański przed kamerą Polsatu Sport.

Na antenie tej samej stacji zaś Tomasz Fornal w swoim stylu żartował. W pewnym momencie MVP turnieju finałowego LN stwierdził, że Grbić w ramach nagrody za wygranie tego ciężkiego meczu zaoferował zawodnikom teraz dodatkowe trzy dni wolnego. Stojący tuż obok niego rozgrywający Marcin Komenda zaskoczony dopytywał, czy to prawda. Przyjmujący ze śmiechem szybko wyjaśnił, że to jego osobiste zarządzenie.

Obecny w Ninbgo komentator Polsatu Sport Tomasz Swędrowski, który stale towarzyszy kadrze, zapytał potem o tę opcję dodatkowego wolnego Grbicia. Nie zdradzając przy tym, od kogo o niej wie.

- Nie wiem, kto to powiedział. Może to jakaś presja... Jedziemy zgodnie z planem - zapewnił z uśmiechem szkoleniowiec.

A plan zakłada, że po tygodniowym odpoczynku Polacy rozpoczną przygotowania do wrześniowych mistrzostw Europy, w których będą bronić tytułu.