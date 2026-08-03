Oto najnowszy ranking WTA. Świetne wieści dla Chwalińskiej

Obecnie najlepsze tenisistki świata głównie zbierają siły przed ostatnią częścią sezonu i wielkoszlemowym turniejem US Open. Dużych emocji m.in. z udziałem Igi Świątek i Mai Chwalińskiej powinniśmy doświadczyć podczas turnieju rangi 1000 w Toronto. Obecna niska intensywność spotkań sprawia, że w czołówce rankingu WTA nie dochodzi do większych zmian. Znamy najnowsze zestawienie najlepszych tenisistek globu.

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Oto nowy ranking WTA. Znamy pozycje Świątek i Chwalińskiej

W najnowszym rankingu WTA doszło do niewielkich zmian, jeśli chodzi o polskie tenisistki. Ósmą lokatę utrzymała Iga Świątek. Na swoim najlepszym w karierze, 21. miejscu pozostała Maja Chwalińska. O trzy pozycję, na 45. lokatę awansowała Magdalena Fręch. Magda Linette spadła o trzy miejsca, na 68. pozycję.

Sabalenka pozostała liderką rankingu. Ta tenisistka zanotowała największy awans

W ścisłej czołówce nie doszło do żadnych zmian. Na czele stawki wciąż znajduje się Aryna Sabalenka. Białorusinka wyprzedza drugą Elenę Rybakinę i trzecią Jessicę Pegulę. Tuż za podium są Coco Gauff i Mirra Andriejewa.

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WTA jak zawsze wyróżniło tenisistkę, która zaliczyła największy skok rankingowy. Tym razem takim osiągnięciem może się pochwalić Elina Awanesian. Triumf w Hamburgu pozwolił awansować Ormiance o 47 lokat, na 161. miejsce.

Tak wygląda aktualny ranking WTA: