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Oto najnowszy ranking WTA. Świetne wieści dla Chwalińskiej

Znamy najnowszy ranking WTA. W ścisłej czołówce nie doszło do żadnych zmian, klasyfikacji wciąż przewodzi Aryna Sabalenka. Ósme miejsce zajmuje Iga Świątek, życiową lokatę utrzymała Maja Chwalińska. Jedna z tenisistek zanotowała awans aż o 47 miejsc.
Iga Świątek, Maja Chwalińska
fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl / Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Obecnie najlepsze tenisistki świata głównie zbierają siły przed ostatnią częścią sezonu i wielkoszlemowym turniejem US Open. Dużych emocji m.in. z udziałem Igi Świątek i Mai Chwalińskiej powinniśmy doświadczyć podczas turnieju rangi 1000 w Toronto. Obecna niska intensywność spotkań sprawia, że w czołówce rankingu WTA nie dochodzi do większych zmian. Znamy najnowsze zestawienie najlepszych tenisistek globu. 

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Oto nowy ranking WTA. Znamy pozycje Świątek i Chwalińskiej

W najnowszym rankingu WTA doszło do niewielkich zmian, jeśli chodzi o polskie tenisistki. Ósmą lokatę utrzymała Iga Świątek. Na swoim najlepszym w karierze, 21. miejscu pozostała Maja Chwalińska. O trzy pozycję, na 45. lokatę awansowała Magdalena Fręch. Magda Linette spadła o trzy miejsca, na 68. pozycję. 

Sabalenka pozostała liderką rankingu. Ta tenisistka zanotowała największy awans 

W ścisłej czołówce nie doszło do żadnych zmian. Na czele stawki wciąż znajduje się Aryna Sabalenka. Białorusinka wyprzedza drugą Elenę Rybakinę i trzecią Jessicę Pegulę. Tuż za podium są Coco Gauff i Mirra Andriejewa. 

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WTA jak zawsze wyróżniło tenisistkę, która zaliczyła największy skok rankingowy. Tym razem takim osiągnięciem może się pochwalić Elina Awanesian. Triumf w Hamburgu pozwolił awansować Ormiance o 47 lokat, na 161. miejsce. 

Tak wygląda aktualny ranking WTA: 

  • 1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 8550 punktów
  • 2. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 8056
  • 3. Jessica Pegula (USA) - 6625
  • 4. Coco Gauff (USA) - 5649
  • 5. Mirra Andriejewa (Rosja) - 5293
  • 6. Karolina Muchova (Czechy) - 5168
  • 7. Linda Noskova (Czechy) - 5016
  • 8. Iga Świątek (Polska) - 4539
  • 9. Elina Svitolina (Ukraina) - 4459
  • 10. Amanda Anisimova (USA) - 4353 
  • ...
  • 21. Maja Chwalińska (Polska) - 1975
  • 45. Magdalena Fręch (Polska) - 1160
  • 68. Magda Linette (Polska) - 1001
  • 137. Katarzyna Kawa (Polska) - 576
  • 192. Martyna Kubka (Polska) - 417
  • 210. Linda Klimovicova (Polska) - 376

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