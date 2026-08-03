Legenda straciła 36 mln euro. "Za bardzo mu zaufałam"

Kluczowy moment w życiu prywatnym Arantxy Sanchez Vicario to ślub z biznesmenem Josepem Santacaną w 2008 roku. Jak się później okazało, mężczyzna wysysał energię z legendarnej tenisistki. Z czasem przejął kontrolę nad jej finansami, rachunkami bankowymi oraz nieruchomościami. Małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2019 roku, gdy narastające problemy finansowe były już powszechnie znane.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymon Walków: Byliśmy uważni, utrzymaliśmy koncentrację

Sanchez Vicario straciła 36 mln euro

Kłopoty rozpoczęły się jednak znacznie wcześniej. W 2009 roku hiszpański urząd skarbowy nałożył na byłą tenisistkę karę w wysokości 5,2 mln euro za nieprawidłowości podatkowe. Należność początkowo uregulował Banque de Luxembourg, jednak z biegiem lat, wraz z odsetkami, zadłużenie wzrosło do 7,6 mln euro. Bank twierdził, że małżeństwo nie spłaciło zobowiązania, a zamiast tego wyprowadzało majątek i przenosiło nieruchomości na inne podmioty.

W związku z tym prokuratura oskarżyła byłych małżonków o ukrywanie majątku przed wierzycielem. W styczniu 2024 roku sąd w Barcelonie uznał Sanchez Vicario za winną i wymierzył jej karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Jednocześnie zobowiązał ją oraz byłego męża do solidarnego zwrotu 6,6 mln euro na rzecz Banque de Luxembourg.

Josep Santacana, którego sąd uznał za głównego organizatora całego procederu, usłyszał znacznie surowszy wyrok - trzy lata i trzy miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności.

Po zakończeniu procesu Hiszpanka wyprowadziła się wraz z dziećmi do Miami. Wynajmuje tam dom i próbuje odbudować swoje życie. Utrzymuje rodzinę przede wszystkim z prowadzenia prywatnych lekcji tenisa. W rozmowach z mediami przyznawała, że zdarzają się momenty, gdy brakuje jej pieniędzy nawet na bieżące potrzeby dzieci. Po sądowej batalii rozpoczęła terapię psychologiczną.

Zmagała się z bezsennością i napadami paniki, a sam proces określiła jako najbardziej traumatyczne doświadczenie w swoim życiu. Jej majątek szacowany był na 36 mln euro. Straciła jednak dosłownie wszystko.

Wielka postać światowego tenisa

Przypomnijmy, że w Arantxa Sanchez Vicario swego czasu należała do grona najlepszych tenisistek świata. Sensacją dla kibiców i środowiska było to, co wydarzyło się w 1989 roku. Wówczas Hiszpanka wygrała wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w singlu, mając zaledwie 17 lat i 6 miesięcy. W wielkim finale pokonała Steffi Graf. Lącznie Sanchez Vicario ma na swoim koncie cztery wielkoszlemowe triumfy w grze pojedynczej. Na paryskich kortach zwyciężała trzykrotnie, a do tego dołożyła wiktorię na US Open.

Łącznie w singlu wygrała 25 turniejów. Znakomita była także w deblu, gdzie zanotowała aż 69 zwycięskich imprez, w tym sześć wielkoszlemowych. W zmaganiach tej rangi triumfowała również cztery razy w mikście.

Czytaj także: Bolesny upadek gwiazdy tenisa. Odebrała Świątek marzenia

Była liderką rankingu w grze pojedynczej oraz podwójnej. I nie można też zapominać o czterech medalach olimpijskich. Mówimy o wielkiej postaci światowego tenisa.