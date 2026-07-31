Polki poznały rywalki w Toronto! Świątek i Chwalińska zaczną później

Przed Polakami rywalizacja na kortach twardych w Kanadzie. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak już wiedzą, z kim zmierzą się w ATP 1000 w Montrealu. Teraz rywalki poznały nasze rodaczki, które będą walczyć w WTA 1000 w Toronto.

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Oto rywalki Świątek i Chwalińskiej. Trudne losowanie

Kibice najbardzej wyczekiwali na drabinkę Igi Świątek. Polka walczy bowiem o odzyskanie formy, a także awans w rankingu WTA. W Toronto wiele punktów do obrony nie ma, bo tylko za 1/8 finału. Z racji rozstawienia tegoroczną rywalizację rozpocznie od drugiej rundy, a tam zagra z Xinyu Wang lub Sarą Bejlek. Z obiema przeciwniczkami nasza rodaczka ma pozytywny bilans bezpośrednich meczów. Z każdą z pań mierzyła się tylko raz i każde z tych spotkań wygrała. Teraz również będzie faworytką.

Z kim Świątek zagra ewentualnie w trzeciej rundzie? Może to być Donna Vekić, Kimberly Birell bądź Viktorija Golubić. 1/8 finału to już zdecydowanie większe wyzwanie. Tam Polka może trafić na Madison Keys bądź Martę Kostiuk, a więc bardzo niewygodne dla siebie rywalki. Ćwierćfinał to ewentualne starcie z Jessicą Pegulą, Magdaleną Fręch czy Anną Kalińską. Natomiast na etapie półfinału Świątek może wpaść na Arynę Sabalenkę bądź Maję Chwalińską. Finał to potencjalne spotkanie z Jeleną Rybakiną, Coco Gauff, Mirrą Andriejewą czy Magda Linette.

Maja Chwalińska również otrzymała wolny los na pierwszym etapie turnieju, dlatego w drugiej rundzie zagra z wygraną starcia Talia Gibson - Elisabetta Cocciaretto. Z obiema paniami okazji do gry jeszcze nie miała. Jeśli uda jej się zwyciężyć, wówczas może zagrać m.in. z Jekatieriną Aleksandrową. Już w 1/8 finału czekać może ją z kolei starcie z liderką rankingu WTA, Aryną Sabalenką bądź Jeleną Ostapenko. Jeśli udałoby się sprawić sensację, wówczas w ćwierćfinale może zagrać np. z Amandą Anisimową. Półfinał to ewentualne starcie z Igą Świątek, a finał może być taki sam, jak dla starszej rodaczki.

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Linette i Fręch wcale nie będą miały łatwiej

W Toronto zobaczymy jeszcze dwie Polki. Mowa o Magdalenie Fręch i Magdzie Linette. Obie zaczną od pierwszej rundy - nie są bowiem rozstawione. Pierwsza z nich na start zagra z kwalifikantką. Później może otrzymać szansę na błyskawiczny rewanż za porażkę w Waszyngtonie - po drugiej stronie siatki stanie Jessica Pegula. W trzeciej rundzie na Polkę może czekać nie tylko Katerina Siniakova, ale i legendarna Venus Williams. 1/8 finału? To ewentualne starcie z Anną Kalińską czy Dianą Sznajder. Ćwierćfinał to możliwy pojedynek dwóch Polek - Fręch i Świątek. Podobnie może być w półfinale - Fręch kontra Chwalińska.

A jaką drogę wylosowano Linette? Znalazła się w innej połówce niż rodaczki. Najpierw zagra z Carol Zhao. W przypadku wygranej czekać na nią będzie rozstawiona Iva Jović. Jeśli i ją Linette pokona, to może trafić na Emmę Navarro. W 1/8 finału stopień trudności jeszcze wzrośnie, bo potencjalne rywalki to: Maria Sakkari czy Coco Gauff. Ćwierćfinał to ewentualny pojedynek z Lindą Noskovą, Alexandrą Ealą, a może Marie Bouzkovą. Półfinał? Tutaj czekać na nią będzie, np. Mirra Andriejewa, Naomi Osaka, Jelena Rybakina czy Barbora Krejcikova. Finał to ewentualne starcie z Polkami czy z liderką rankingu WTA, Sabalenką.