Sabalenka wróciła na Białoruś. Tak ją powitali

Aryna Sabalenka jest liderką światowego rankingu tenisistek. W najnowszym zestawieniu ma 8550 pkt i tylko 407 "oczek" przewagi nad drugą Jeleną Rybakiną. Białorusinka jest również kontrowersyjną postacią - czasem ponoszą ją emocje, a upust im daje albo krzykiem, albo rzucaniem rakietą o podłoże.

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Tak powitali Sabalenkę na Białorusi

W maju tego roku zabrała głos m.in. na temat wojny na Ukrainie i tego, że ukraińskie zawodniczki nie podają Rosjankom i Białorusinkom ręki. - Szanuję to stanowisko. Wiem, że to nic osobistego. Wysyłają w ten sposób sygnał. Ale to było trudne, ta ilość nienawiści, jakiej doświadczałam od ludzi podczas turniejów. Jeden z trenerów wpadł w szał i powiedział mi, że to ja zrzucam bomby. To oczywiste, że chcę pokoju dla wszystkich. Nie chcę, żeby ta wojna miała miejsce. Powinni usiąść do stołu i w drodze negocjacji rozwiązać to gówno - mówiła jakiś czas temu, cytowana przez "Z kortu".

Teraz Aryna Sabalenka wróciła do swojej ojczyzny. Białorusinka wybrała się tam po nieudanych zmaganiach w Rolandzie Garrosie i Wimbledonie. Z paryskim turniejem pożegnała się już w ćwierćfinale - po porażce z Dianą Sznajder. Z Wielkiego Szlema na kortach trawiastych odpadła w 4. rundzie z Naomi Osaką.

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Mimo słabszych wyników w kraju przywitano ją jak Królową. Wszystko zostało nagrane i opublikowane na profilu "firstandredcom na Instagramie". "Aryna, jesteś w domu! Samolot z pierwszą rakietą na świecie, jej narzeczonym Georgiosem Frangulisem i kochanym Ashem wylądował w Mińsku. Ludowe pieśni i tańce, tradycyjny chleb i sól - ludzie na Białorusi bardzo czekali na Arynę" - czytamy w opisie filmu.

Na samym nagraniu widzimy, jak tenisistka została przywitana w kraju. Na płycie lotniska rozwinięto czerwony dywan, a na jego końcu czekała grupa osób w tradycyjnych strojach ludowych. Kiedy tenisistka wyszła, zaczęli grać, tańczyć i śpiewać.

Tenisistka się uśmiechnęła, zaśmiała się z reakcji partnera i zaczęła tańczyć razem z kobietami i mężczyznami, którzy byli ubrani w ludowe stroje. Później wraz z Frangulisem zjedli chleb. Nagranie kończy się ujęciem na psa Aryny Sabalenki.

Sabalenka teraz nieco odpocznie i rozpocznie przygotowania do rywalizacji na twardej nawierzchni. Już w sierpniu odbędą się turnieje m.in. w Toronto i Cincinnati, a wszystko zwieńczy rywalizacja w wielkoszlemowym US Open. Tytułu bronić będzie Białorusinka, która w ubiegłorocznym finale pokonała Amandę Anisimovą 6:3, 7:6.