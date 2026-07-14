Była gwiazda tenisa o Sabalence: Nie wytrzymała presji

Aryna Sabalenka (1. WTA) miała kapitalny początek sezonu. Białorusinka wygrała turnieje w Brisbane, Indian Wells i Miami oraz była w finale Australian Open. Od marcowego triumfu w Miami 28-letnia tenisistka w pięciu kolejnych, prestiżowych turniejach nie była w finale. Ostatnio Sabalenka odpadła już w IV rundzie Wimbledonu, przegrywając 2:6, 6:7 z Japonką Naomi Osaką (13. WTA).

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Lisicki o Sabalence: Nie wytrzymała presji

Teraz głos na temat gry Aryny Sabalenka zabrała Sabine Lisicki, finalistka Wimbledonu z 2013 roku. Według niej Białorusinka na Rolandzie Garrosie nie poradziła sobie z presją.

- Aryna gra znakomicie i nie bez powodu jest numerem jeden. Wszyscy widzieliśmy, co wydarzyło się podczas Rolanda Garrosa i właśnie to jest najtrudniejsze. Kiedy zawodniczka widzi, że drabinka turniejowa otwiera się przed nią tak bardzo, pojawia się myśl: "Teraz to ja mam największą szansę sięgnąć po tytuł". To z kolei wywołuje ogromną presję. Aryna nie wytrzymała presji i się załamała - powiedziała Lisicki.

Według niej właśnie porażka w Paryżu sprawiła nieco spadek formy Białorusinki, ale z drugiej strony w Londynie miała bardzo trudną drabinkę.

- Mam wrażenie, że dojście do siebie po Paryżu, zajęło jej trochę czasu. Widziałam ją podczas turnieju w Berlinie i tam też miała problemy. Na Wimbledonie zaczęła naprawdę bardzo dobrze i grała na wysokim poziomie. Z Osaką zabrakło jej niewiele, kilka punktów. Szczerze mówiąc, taki mecz mógłby równie dobrze być finałem. Patrząc na drabinkę, nie uważam, że porażka Aryny, to taka z gatunku, do której w ogóle nie powinno dojść - dodała Lisicki.

Sabalenka będzie mieć jeszcze jedną szansę na wygranie choć jednego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie. Na przełomie sierpnia i września rozpocznie się bowiem US Open.

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Białorusinka w Nowym Jorku będzie bronić trofeum. Rok temu wygrała z Amerykanką Amandą Anisimową 6:3, 7:6 (7:3). W sumie w tym turnieju zwyciężyła dwa razy (poprzednio dwa lata temu, w finale z Amerykanką Jessicą Pegulą).