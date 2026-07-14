Weiler był podczas wywiadu w swoim biurze w Nowym Jorku. 78 lat, ale spotkania lecą jedno za drugim, asystent ma pełne ręce roboty, bo o rady i analizy proszą go najlepsze uniwersytety, najważniejsi politycy, rządy i sądy. Zawsze kochał i wciąż kocha piłkę nożną, Real Madryt szczególnie. Dlatego przed dekadą dał się namówić Gianniemu Infantino do współpracy jako jeden z głównych czyścicieli i reformatorów federacji. Wydawało się wtedy, że po korupcyjnej aferze z Seppem Blatterem FIFA się zmieni. I faktycznie się zmieniła. Zmieniła się tak, że aż łapią mdłości.

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Weiler nie mógł na to patrzeć. Ten charyzmatyczny prawnik-konstytucjonalista jest powszechnie znany jako człowiek pojednania - otrzymywał nagrody od papieży, kardynałów i polityków. Ale po szeroko komentowanym konflikcie z Infantino, po słynnej czystce nazwanej "Nocą Długich Noży" w FIFA w 2017 r., kiedy najważniejsi reformatorzy zostali wypchnięci z federacji, nie wytrzymał. Sam rzucił papierami (choć jego charakter raczej wyklucza rzucanie czymkolwiek).

Jest pan zagorzałym kibicem piłkarskim, profesorze Weiler. Czy sprawa zawieszenia przed mundialowym meczem z Belgią konsekwencji czerwonej kartki reprezentanta USA Folarina Baloguna pana zszokowała? Co mówi ona panu o Giannim Infantino, Donaldzie Trumpie i kondycji FIFA?

Joseph H. Weiler*: Nie, nie byłem zszokowany. To zaledwie wierzchołek góry lodowej. W FIFA dzieje się wiele złych rzeczy. Sprawa Baloguna stanowi idealny punkt wyjścia do zrozumienia głęboko zakorzenionych problemów w zarządzaniu tą organizacją w erze Infantino. Cieszy mnie jednak powszechne oburzenie, które ta sytuacja wywołała. Bardzo stanowcze oświadczenie wydała również UEFA. Może to być zatem moment przełomowy w historii.

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Infantino twierdzi, że FIFA podjęła decyzję niezależnie – i że ani on, ani Trump na nią nie wpływali. Zna go pan osobiście. Wierzy mu pan?

- Warto najpierw zwrócić uwagę, czego zabrakło w reakcji Infantino na tę bezprecedensową interwencję ze strony Trumpa. Nie uświadczyliśmy ani prywatnego, ani publicznego potępienia próby politycznego nacisku – i to ze strony prezydenta jednego z krajów gospodarzy! – na profesjonalne zarządzanie rozgrywkami. Odbieram to jako odmowę zajęcia się tą sprawą w jakikolwiek sposób.

"Szacunek dla niezależnych instytucji oraz praworządności to wartości, które w każdej sytuacji chronią integralność naszych rozgrywek oraz wiarygodność FIFA" – napisał Infantino w swoim oświadczeniu.

- Na te słowa potrafię zareagować jedynie gorzkim uśmiechem. To trochę tak, jakby Pułkownik Sanders – ten od Kentucky Fried Chicken – perorował o swoim głębokim przywiązaniu do wegetarianizmu.

Został pan zaproszony do struktur FIFA, aby pomóc w jej uzdrowieniu. Jak do tego doszło?

- W 2016 r. odebrałem telefon z informacją, że pan Infantino chce się ze mną spotkać we Florencji, gdzie kierowałem wówczas Europejskim Instytutem Uniwersyteckim [organizacja założona w 1972 roku przez kraje członkowskie ówczesnej Unii Europejskiej. Kształci na poziomie doktoranckim i podoktoranckim oraz prowadzi badania w dziedzinach z zakresu humanistyki i nauk społecznych – red.]. "Zmieniamy teraz FIFA. Tworzymy Komisję Zarządzania złożoną z niezależnych ekspertów" – usłyszałem od niego. A ponieważ od ósmego roku życia kocham futbol i kibicuję Realowi Madryt, brzmiało to obiecująco. Byłem gotów pomóc. Pozostali członkowie komisji byli wspaniałymi ludźmi. Wierzyliśmy w to, co robimy.

Z jakim nastawieniem zaczynał pan pracę w tej nowej FIFA?

- Byłem pełen optymizmu. Na papierze nowe statuty wyglądały obiecująco. Wola wprowadzenia zmian wydawała się szczera, a zapewnienia o naszej niezależności – uspokajające. Rozczarowanie przyszło bardzo szybko. Doprowadziło ono do tego, że ja oraz kilku innych członków Komisji Zarządzania złożyliśmy rezygnację niespełna rok po nominacji.

Jak wspomina pan ten czas spędzony w Komisji Zarządzania?

- W latach 2016–17 byłem jednym z sześciu niezależnych członków komisji odpowiedzialnej za reformę nowej FIFA. Po niecałym roku kadencja naszego przewodniczącego, Miguela Maduro – byłego członka Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – "nie została przedłużona", co jest uprzejmym określeniem na zwolnienie z pracy, a trzech z nas podało się do dymisji. Zdaliśmy sobie sprawę, że gwarancje niezależności i poszanowania reguł prawa były jedynie iluzją. Przy tej samej okazji FIFA odsunęła ze stanowisk szefów izb śledczej i orzekającej w Komisji Etyki.

Czym zawinili?

- Cała trójka okazała się zbyt niezależna. Sygnał wysłany do pozostałych oraz przyszłych "niezależnych" członków nie mógł być bardziej czytelny. Navi Pillay, była Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, która również wtedy odeszła, napisała w liście rezygnacyjnym, że nie może być częścią organizacji, która nie przestrzega własnych reguł.

W 2016 roku Witalij Mutko, pełniący wówczas funkcję wicepremiera Rosji, ubiegał się o reelekcję do Rady FIFA.

- W naszej ocenie było to rażące i ewidentne naruszenie statutu FIFA, który wymaga od jej urzędników neutralności politycznej. Odrzuciliśmy jego kandydaturę. W przeszłości wielokrotnie zawieszano lub upominano poszczególne federacje za ingerencję krajowej polityki w sprawy futbolu. Dla nas była to sprawa oczywista i zamknięta.

Czy przy i po sprawie Mutki pozwalano wam pracować niezależnie?

- Kierownictwo FIFA było wściekłe. Jak zeznał nasz przewodniczący Miguel Maduro przed brytyjską Izbą Lordów, wywierano na niego i na nas wszelkie możliwe naciski – zarówno osobiście, jak i na piśmie – abyśmy zmienili decyzję. Nie ugięliśmy się. Trudno o bardziej jaskrawy przykład braku szacunku dla rządów prawa i godzenia w niezależność komisji FIFA. Odwołanie Maduro kilka miesięcy później było bezpośrednim skutkiem tej postawy oraz zawoalowanym ostrzeżeniem dla innych.

Od lat należy pan do najwnikliwszych krytyków FIFA. Jakie są pana główne zarzuty wobec tej organizacji?

- Piłka nożna to bezdyskusyjnie najpopularniejszy sport na świecie. Według niektórych szacunków generuje ona pół procenta globalnego PKB. Podobnie jak o internecie czy platformach cyfrowych mówimy, że są dobrami publicznymi, tak samo należy traktować futbol.

Jak zatem zarządza się tym dobrem publicznym?

- Wielu ludziom wydaje się, że FIFA to organizacja międzynarodowa, działająca na podstawie nadrzędnej "konstytucji" – zupełnie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Zdrowia czy WTO – posiadająca system mechanizmów kontroli, poddana zewnętrznemu nadzorowi i rozliczana w ramach rzetelnego, publicznego procesu sądowego. Otóż nie. To prywatne stowarzyszenie, które jednak zarządza dobrem publicznym. Podlega ono zasadniczo prawu tylko jednego kraju – Szwajcarii, które większość ekspertów uważa w tym kontekście za zbyt pobłażliwe, bez realnej kontroli z zewnątrz i z przejrzystością, która jest jedynie fasadowa.

Na czym polega w tym przypadku problem?

- Najlepszą analogią jest wielka międzynarodowa korporacja – jak Mercedes, Apple czy Boeing – z jedną potężną różnicą: FIFA ma absolutny monopol na produkt, który dostarcza, czyli na międzynarodowe turnieje piłkarskie. Jeśli nie podoba ci się Mercedes, możesz kupić Lexusa. Jeśli nie pasuje ci Apple, wybierasz Samsunga. A jeśli nie podoba ci się FIFA?

Jednak za kadencji Seppa Blattera [byłego szefa FIFA] wielu działaczy zostało aresztowanych. Pod rządami Infantino to się już nie zdarza, a nowa FIFA przyjęła przecież nowe regulacje.

- Owszem, na papierze dysponuje ona imponującym zestawem statutów i reguł. Tyle że mogą być one zmieniane wedle kaprysu samej organizacji, którą mają kontrolować. A kiedy dochodzi do ich łamania, pociągnięcie kogokolwiek do odpowiedzialności graniczy z cudem.

Doszło też do innego incydentu z udziałem Infantino – wymyślenia i przyznania Pokojowej Nagrody FIFA prezydentowi Stanów Zjednoczonych.

- Trudno wyobrazić sobie bardziej bezczelne kpiny z zasady politycznej neutralności, którą sama FIFA tak chętnie i nieustannie głosi. Co było dalej? Sprawa Baloguna to zaledwie spleśniała wisienka na tym mało apetycznym torcie. Konkluzja jest prosta: w mojej ocenie FIFA funkcjonuje poza jakimkolwiek realnym i skutecznym pojęciem praworządności. Mówiąc inaczej – o podmiocie, który odpowiada wyłącznie przed samym sobą, nie da się powiedzieć, że działa w granicach prawa.

Zarzuty wobec FIFA i innych organizacji sportowych to żadna nowość: brak transparentności, korupcja, złe zarządzanie. Dlaczego robi się z tym tak niewiele i dlaczego jest to tolerowane?

- Dlaczego? Prognozowany budżet FIFA w obecnym cyklu wynosi około 13 miliardów dolarów! Porównanie do międzynarodowej korporacji również tutaj okazuje się pomocne. Coraz mocniej rzuca się w oczy fakt, że FIFA przejęła ich etos i cel istnienia, czyli maksymalizację zysków. Widać to nawet w "drobnych" sprawach, takich jak kontrowersje wokół cen biletów na obecny mundial.

FIFA twierdzi, że wydaje te pieniądze na rozwój futbolu.

- W dawnych czasach to krajowe federacje wspierały FIFA finansowo. Dziś te role się odwróciły. Federacje i konfederacje są całkowicie zależne od FIFA. Tworzy to, moim zdaniem, niezdrową współzależność. W praktyce oznacza to, że główni interesariusze nie sprawują – i nie są w stanie sprawować – skutecznej kontroli nad organem, nad którym na papierze posiadają pełną suwerenność.

Gdyby ktoś miał zreformować FIFA, jakie kroki można i należy podjąć?

- Każdy obiektywny obserwator musi przyznać, że próba skutecznego zreformowania FIFA od wewnątrz kończyła się niepowodzeniem. W 2016 roku też panowało wiele nadziei i autentycznego entuzjazmu, a dziesięć lat później rozczarowanie stało się powszechne. Moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest wprowadzenie jakiejś formy niezależnej, publicznej kontroli. Powinno to nastąpić zarówno na poziomie "meta" – poprzez utworzenie publicznej rady nadzorczej – jak i zewnętrznie, za sprawą prawdziwego organu sądowego, który pociągałby FIFA i jej urzędników do odpowiedzialności w kwestiach dobrego zarządzania.

Czy to rozwiązanie jest choć trochę bardziej realistyczne niż to, co nie powiodło się wcześniej?

- I tak, i nie. Wszyscy kochamy futbol, i to z pasją. Ta gra jest piękna, nawet jeśli zarządzająca nią organizacja jest szpetna. Kiedy jednak zaczynamy rozkoszować się tym pięknym spektaklem – jak to miało miejsce w Katarze, a teraz w Ameryce Północnej – wszystko idzie w niepamięć i zostaje wybaczone. Aż do wybuchu kolejnego skandalu. Pod tym względem sprawa Baloguna może okazać się pomocna. Być może w końcu różni interesariusze – krajowe federacje czy konfederacje – powiedzą: dość tego.

Czyżby sprawa Baloguna mogła zwiastować koniec Infantino?

- Gdyby Infantino podał się do dymisji – choć szczerze w to wątpię – mogłoby to przynieść zbawienny skutek, będąc jasnym sygnałem dla jego następcy. Tak czy inaczej, być może w końcu pojawi się motywacja, by zrobić coś więcej, niż tylko bezradnie załamywać ręce.

"Nie łączmy polityki ze sportem" – lubią powtarzać działacze organizacji sportowych.

- W przeszłości FIFA sprzeciwiała się zewnętrznym próbom reform, nieustannie posługując się tym refrenem. Jednak w obliczu własnych działań FIFA na tym polu argument ten stracił jakąkolwiek wiarygodność.

Poruszamy kwestię związku polityki i futbolu, bo pytanie brzmi: kto tak naprawdę ma władzę, by podjąć realne działania?

- Analizując układ sił, uważam, że nie może to być i nie będzie żadne pojedyncze państwo. To Unia Europejska dysponuje odpowiednimi narzędziami prawnymi – zarówno w obszarze prawa konkurencji, jak i w ramach wspólnego rynku – aby poddać zarządzanie futbolem poważnej kontroli i ostatecznie wymusić realne reformy. Mieliśmy już druzgocące raporty zarówno ze strony Rady Europy, jak i Parlamentu Europejskiego. Mogę jedynie przypuszczać, że Komisja Europejska niechętnie podchodziła dotychczas do tak drażliwej społecznie kwestii. Być może jednak nadszedł już właściwy moment i doczekamy się konkretnych kroków.

Unia mogła podjąć działania już dawno temu. Jak dokładnie wyglądają ich instrumenty nacisku?

- Istnieje uderzające podobieństwo między pozycją FIFA, a pozycją wielkich platform cyfrowych – w obu przypadkach mamy do czynienia z prywatnymi podmiotami kontrolującymi dobro publiczne. Europa nie bała się rzucić wyzwania gigantom technologicznym, co zresztą znamy jako tzw. efekt Brukseli [zjawisko wpływu przepisów Unii Europejskiej na rynki oraz standardy globalne - red]. Nie byłoby błędem, gdyby zastosowano podobne podejście do świata futbolu, zwłaszcza biorąc pod uwagę dominującą pozycję Europy w światowej piłce nożnej. Wystarczy spojrzeć na ten mundial – sześć z ośmiu drużyn w ćwierćfinałach to reprezentacje z Europy.

Najważniejsze, że piłka w grze! Wszyscy kochamy ten sport, stadiony pękają w szwach. Koniec końców futbol to branża rozrywkowa. Czy nie powinniśmy po prostu pogodzić się z tymi wstrząsami w polityce sportowej?

- Dlaczego mielibyśmy pozwalać, aby zarządzanie czymś, co zajmuje tak centralne miejsce w naszej kulturze, odbywało się w sposób naruszający podstawowe normy demokratycznego i odpowiedzialnego rządzenia?

Czy mamy zatem powiedzieć naszym czytelnikom, żeby nie oglądali finału mistrzostw świata, ponieważ w ten sposób wspieraliby skorumpowaną organizację?

- Nie. Powiedzcie swoim czytelnikom: cieszcie się futbolem! Ale powiedzcie im również: ta organizacja powinna być zarządzana w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. I powiedzcie im, aby powtarzali swoim politykom: musicie coś z tym zrobić!

Rozmowa była możliwa dzięki współpracy dziennikarzy Die Zeit, El Pais, La Repubblica oraz Gazety Wyborczej i Sport.pl.

* Joseph Halevi Horowitz Weiler to autorytet w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, mocno związany z Polską. Urodził się w RPA, wykładał m.in. na Harvardzie, ale jego rodzina przez kilkaset lat pełniła funkcję rabinów w Zamościu. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Przez papieża Franciszka (a także przez ważnych duchownych w Polsce, m.in. kardynała Grzegorza Rysia) uważany był za jedną z najważniejszych postaci chrześcijańsko-żydowskiego pojednania. Jest jednym z prawników, którzy znacząco wpłynęli na kształt prawny Unii Europejskiej. Był członkiem komisji przygotowującej traktaty z Maastricht i Amsterdamu. Doradzał także podczas prac konwentu opracowującego europejską konstytucję. Na naszym kontynencie zasłynął jako krytyk deficytu demokratycznego w strukturach unijnych. Jako ortodoksyjny żydowski prawnik skutecznie bronił przed Trybunałem w Strasburgu obecności krzyży we włoskich szkołach. Wygrał proces Lautsi, argumentując, że usuwanie symboli religijnych to nietolerancja, a nie neutralność.