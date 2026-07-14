Dzisiaj na mundialu: Absolutny hit. Real zagra z Barceloną

To był najlogiczniejszy scenariusz, który zapewne wielu zakładało. A jednak fakt, że w półfinałach mundialu zobaczymy cztery najwyżej sklasyfikowane reprezentacje w rankingu FIFA, nadal mnie zdumiewa. Już tylko Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna mogą marzyć, by 19 lipca w New Jersey podnieść ku niebu puchar za mistrzostwo świata.

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Cieszę się, że drabinka pozwoliła na akurat taki układ półfinałów. We wtorek zobaczymy pierwszy, w którym wicemistrzowie świata zagrają z mistrzami Europy. Wątków wokół meczu Francji z Hiszpanią nie brakuje, ale najpierw - uporządkujmy fakty. Mecz, z perspektywy polskiego widza, zostanie rozegrany o najlepszej możliwej porze.

Francja - Hiszpania, wtorek 14 lipca, godzina 21:00 czasu polskiego. Transmisja TVP 1, TVP Sport i sport.tvp.pl

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Historia lubi się powtarzać

Dwie wielkie futbolowe nacje i aż dziw bierze, że jedna z nich tylko raz sięgnęła po mistrzostwo świata. Co więcej, Hiszpanie dopiero po raz drugi zagrają w półfinale mundialu. Dostrzegam pewne podobieństwa między obecnym mundialem a tym, co działo się 16 lat temu w Republice Południowej Afryki.

Wtedy Hiszpanie, również w roli mistrzów Europy, nie zachwycali. Zaczęli od porażki ze Szwajcarią (0:1), a następnie wygrali dwa mecze: z Hondurasem (2:0) i z Chile (2:1). Po wyjściu z grupy poradzili sobie w 1/8 finału z Portugalią (1:0), a następnie w ćwierćfinale wygrali z Paragwajem (1:0). W półfinale mierzyli się z europejskim gigantem, Niemcami. Gola na wagę awansu do finału zdobył Carles Puyol, a w finale bramka Andresa Iniesty zadecydowała o triumfie nad Holandią.

Czy historia się powtórzy? Na tegorocznym mundialu Hiszpanie zaczęli od wpadki, bo za taką należy uznać remis z Republiką Zielonego Przylądka (0:0), ale od tego czasu już tylko wygrywali. Najpierw w grupie z Arabią Saudyjską (4:0) i Urugwajem (1:0). Potem w fazie pucharowej: z Austrią (3:0), Portugalią (1:0) i Belgią (2:1) - jedynym zespołem, który znalazł sposób na Hiszpanów na tym turnieju i pokonał Unaia Simona.

Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby tego sposobu nie znaleźli Francuzi. Według statystyk to druga najlepsza ofensywa mundialu - strzelili 16 goli, o jednego mniej niż Argentyńczycy. Didier Deschamps ma jednak ten komfort, że odpowiedzialność rozkłada się na wielu zawodników: Kyliana Mbappe (8 goli, 3 asysty), Ousmane Dembele (5 goli, 2 asysty), Bradley'a Barcolę (2 gole, 1 asysta), Desire Doue (1 gol, 1 asysta) i wreszcie Michaela Olise (5 asyst, ale wciąż czeka na trafienie).

19-latek przyćmił Yamala. Być jak Puyol

W normalnych okolicznościach zapowiadałbym ten mecz jako starcie Kyliana Mbappe z Laminem Yamalem. Tymczasem chcę wierzyć, że to będzie wielki pojedynek gwiazdy Realu z innym 19-latkiem z Barcelony.

- Nie powiem, że boję się Kyliana Mbappe, chociaż to piłkarz unikalny, jak Lamine Yamal, który w ułamku sekundy potrafi rozstrzygać losy meczów - mówi Pau Cubarsi. On, w przeciwieństwie do Yamala, nie grał na zwycięskich dla Hiszpanii mistrzostwach Europy. Został skreślony z listy tuż przed turniejem, na którym o awans do finału grałby z Francją.

Los i tak skojarzył go z "Trójkolorowymi" kilka miesięcy później. Cubarsi zagrał na igrzyskach olimpijskich, a w ich finale Hiszpanie pokonali Francuzów.

Mbappe i Cubarsi na co dzień rywalizują w La Liga. Jeden w barwach Realu, drugi - Barcelony. Grali ze sobą już w sześciu klasykach i choć Mbappe zdobył w nich sześć goli, to pięciokrotnie wygrała Barcelona.

Myśląc o nadchodzącym półfinale - wszakże meczu drużyn narodowych - znów jednak wracam do 2010 roku, do półfinału Hiszpania - Niemcy, rozstrzygniętego przez Puyola, którego - w rozmowie z madryckim dziennikiem "AS" - Pau Cubarsi wskazał niegdyś jako swojego idola. Gdyby we wtorek poszedł w jego ślady i wprowadził Hiszpanów do wielkiego finału, byłaby to filmowa historia.

Rachunki do wyrównania

Ale tak nie będzie. Dla mnie faworytem meczu są Francuzi, którzy z Hiszpanami znają się jak łyse konie. Wyżej wspomniałem o półfinale Euro 2024. Ten mecz sprawia, że wicemistrzowie świata mają z mistrzami Europy rachunki do wyrównania. Bo choć prowadzenie po golu Randala Kolo Muaniego objęli wówczas Francuzi, to jeszcze do przerwy dwa gole zdobyli Hiszpanie: najpierw pięknym strzałem z dystansu popisał się Yamal, a tuż po nim trafił do bramki Dani Olmo.

Od 2000 roku na wielkich turniejach Hiszpanie i Francuzi grali ze sobą jeszcze trzykrotnie. Bilans układa się w idealny remis.

W 2012 roku, w ćwierćfinale polsko-ukraińskiego Euro, górą była "La Roja", która po dwóch golach Xabiego Alonso awansowała do półfinału.

W ostatnim turnieju rozgrywanym w poprzednim stuleciu - Euro 2000 - także zmierzyli się ze sobą w 1/4 finału. Górą byli Francuzi, którzy wygrali po golach Zinedine'a Zidane'a i Youriego Djorkaeffa. Dla rywali trafił Gaizka Mendieta. Tamten turniej zresztą padł łupem Francuzów.

Na mundialu w 2006 roku - w 1/8 finału - młodzi i głodni sukcesów Hiszpanie (22-letni Fernando Torres, 19-letni Cesc Fabregas, 20-letni Sergio Ramos) zmierzyli się z nasyconą, niegrającą wielkiego turnieju i co najistotniejsze podstarzałą Francją (34-letni Zinedine Zidane, 34-letni Lilian Thuram, 33-letni Claude Makelele, 30-letni Patrick Vieira). Hiszpanie mieli wtedy wyrzucić z turnieju Francuzów. Prowadzili po tym, jak Thuram sfaulował w polu karnym Pablo, a rzut karny wykorzystał David Villa. Potem jednak strzelali już tylko Francuzi: najpierw Franck Ribery, a następnie Vieira i Zidane, którego Hiszpania nie odesłała na emeryturę.

Dziś nikt nikogo nie będzie odsyłać. W 237. rocznicę zdobycia Bastylii zwycięzca awansuje do finału, a przegrany zostanie zagra o trzecie miejsce - w najbardziej przygnębiającym meczu mundialu. Finalista ma wszakże gwarantowany medal. Nawet jeśli przegra, jak tłumaczył mi były reprezentant Francji Willy Sagnol, na końcu jest co najmniej wicemistrzem świata.

- Mniej więcej 5-10 lat temu pomyślałem sobie: "Nie wygraliśmy, ale zagrałeś w finale mistrzostw świata" [Francuzi w 2006 r. przegrali po karnych z Włochami]. Nie każdy piłkarz może to o sobie powiedzieć. Jestem z tego dumny. Uważam, że osiągnęliśmy naprawdę sporo - mówił mi w 2024 roku.

I ja mu wierzę.