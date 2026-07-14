Mioduski prezydentem FIFA? Oto reakcja Marka Papszuna

Dariusz Mioduski kandydatem na prezydenta FIFA? Plotki z tym związane we wtorek obiegły polskie i zagraniczne media. Wszystko za sprawą publikacji brytyjskiego talkSPORT. Zdaniem portalu w Europie wyrasta mocna opozycja przeciwko obecnemu szefowi FIFA - Gianniemu Infantino. Trwa więc poszukiwanie odpowiedniego konkurenta dla szwajcarskiego działacza. Jednym z kandydatów miałby być właśnie właściciel Legii Warszawa.

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Gorąco wokół właściciela Legii. Papszun zabrał głos. "Czytałem doniesienia"

Według wspomnianego źródła na szczególne poparcie w wyborach w 2027 r. mogliby liczyć obecny prezydent UEFA Aleksander Ceferin oraz prezes PSG Nasser Al-Khelaifi. Problem w tym, że ani jeden, ani drugi nie chcą rezygnować ze swoich stanowisk. W tej sytuacji Mioduski miałby stanowić alternatywę. - Wysocy rangą działacze piłkarscy z Bośni i Hercegowiny, Norwegii, Szwecji, Niemiec oraz Hiszpanii rozmawiali również o poparciu innych europejskich kandydatów, w tym właściciela Legii Warszawa, Dariusza Mioduskiego - mogliśmy przeczytać.

Wieści na ten temat wywołały w Polsce nie lada zamieszanie. W końcu o sprawę zapytano trenera Legii, Marka Papszuna. - Czytałem doniesienia o tym, że Dariusz Mioduski jest wymieniany przez zagraniczne media jako kandydat na szefa FIFA i potencjalny rywal dla Gianniego Infantino. Życzę właścicielowi z całego serca, żeby tym szefem FIFA został - stwierdził, cytowany portal Legioniści.com.

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Zapytali Papszuna o Mioduskiego i FIFA. "Zaskoczyliście mnie"

Szkoleniowiec nie ukrywał jednak, że o planach Mioduskiego nic nie wiedział. - Zaskoczyliście mnie tym tematem. My w klubie też jesteśmy zaskoczeni i nie wiem jeszcze, jak to się przełoży na nas. Trzeba by głębiej rozwinąć ten kontekst, co to dokładnie oznacza dla klubu. Ja jednak przede wszystkim myślę teraz o Legii Warszawa, a nie o tej wielkiej światowej organizacji piłkarskiej - dodał Papszun.

Ewentualne objęcie stanowiska szefa FIFA oznaczałoby, że Mioduski musiałby się z Legią rozstać. A ponieważ ostatnimi czasy nie cieszy się on wielką sympatią wśród warszawskich kibiców, już pojawiły się na ten temat szydercze komentarze. - Dariusz Mioduski prezydentem FIFA? Kibice Legii łagodnie uśmiechnięci - pisał Bartosz Wieczorek z TVP Sport. - Legia Warszawa z nadzieją na lepsze czasy - Dariusz Mioduski może zastąpić Gianniego Infantino w FIFA - skomentował Szymon Janczyk z weszlo.com