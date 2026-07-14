Do tenisowych sukcesów Andrei Petković zalicza się m.in. wygranie siedmiu turniejów WTA i półfinał Rolanda Garrosa 2014. Na sportowej emeryturze wzbudzająca powszechnie sympatię Niemka udziela się m.in. jako komentatorka telewizyjna i jest chwalona za ciekawe oraz trafne spostrzeżenia. W rozmowie ze Sport.pl ocenia z dystansu sytuację Igi Świątek. I choć przyznaje, że 25-letniej Polce trudno uporać się z blokadą mentalną, to uspokaja kibiców, że nie ma powodu do paniki. Wskazuje też, ile jej zdaniem tytułów wielkoszlemowych była liderka światowego rankingu jeszcze zgromadzi.

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Agnieszka Niedziałek: W Polsce już od dłuższego czasu trwa dyskusja dotycząca Igi Świątek - jej słabszych niż do tej pory wyników i nierównej gry. Z pani perspektywy jest się czym martwić?

Andrea Petković: Zacznę od tego, że uwielbiam Igę. Nie jest raczej żadną niespodzianką, że jestem wielką fanką jej tenisa i jej samej jako osoby. Uważam ją za talent pokoleniowy. Mierzenie się z kryzysem jest czymś normalnym, niegranie dobrze przez kilka miesięcy jest czymś normalnym, rozwiązywanie problemów też jest czymś normalnym.

Tyle że w przypadku Polki wydaje się, że nie jest tu mowa o problemach, które zaczęły się kilka miesięcy temu. Sporo osób raczej za ich początek uznaje – mimo trzech wygranych turniejów w międzyczasie - poprzedni sezon, a może nawet końcówkę 2024 roku.

- Tak, wiem. Prawda jest taka, że nie znam Igi zbyt dobrze. Jedynie trochę. Ale mam wrażenie, że ona dużo myśli o tenisie i o tym, co może robić lepiej.

Może wręcz za dużo.

- Dokładnie. Czasem tego typu sprawy… Albo ujmę to inaczej. To, co jest jej największą siłą – a więc to, że jest taką perfekcjonistką i chce robić wszystko idealnie – czasem staje się również jej największą słabością. Tylko dlatego, że kiedy nadmiernie myślisz o pewnych rzeczach w tenisie, to może cię zablokować. Sądzę, że to właśnie przytrafiło się Idze w pewnym momencie i jest jej naprawdę trudno się z tego otrząsnąć, ponieważ wciąż dużo o tym myśli i próbuje znaleźć rozwiązanie.

Uważam, że to świetna lekcja życiowa dla wszystkich. Nie tylko dla Igi, ale zwłaszcza dla młodych ludzi. By nauczyć się odpuszczać i pozwolić przejąć dowodzenie instynktowi. Iga do tego dojdzie, jestem o tym przekonana w stu procentach. A kiedy to zrobi, to zanotuje wielki przełom i znów będzie wygrywać wiele tytułów. Na razie jednak wciąż tkwi w tej blokadzie. Wydostanie się z niej, ale musicie po prostu zaakceptować ten obecny stan. Ja zupełnie się o nią nie martwię. Jak mówiłam, jest dla mnie talentem pokoleniowym i sądzę, że zakończy karierę z ponad 10 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. Jestem tego bardzo pewna.

Czy pani mierzyła się tego typu problemem? Z tym nadmiernym analizowaniem?

- Miałam taki kłopot przez 16 lat mojej kariery (uśmiech). Praktycznie zawsze miałam blokadę mentalną.

Nigdy się z nią pani nie uporała?

- Nigdy. Ale też nie byłam tak utalentowana jak Iga. Owszem, wszyscy widzimy, że ma wiele lepszych i gorszych momentów. Ja nigdy nie byłam tak dobra, ale mogę się z nią utożsamiać pod względem tego, co przechodzi. Ja tego doświadczyłam na nieco niższym poziomie. Bo również zawsze miałam skłonność do nadmiernego analizowania i zawsze chciałam wszystko dokładnie przemyśleć. Ale też na pewnym etapie, kiedy jest się już trochę starszą i bardziej doświadczoną, to zaczyna się odpuszczać i nie przejmuje się aż tak bardzo. Uważam to za bardzo ważny moment.

Gdy już zaczęły się kłopoty Polki, to dość często spotykałam się z opiniami, że jej dotychczasowy styl gry – prosty, ale skuteczny – przestał wystarczać. Że rywalki się do niego przyzwyczaiły. Najpierw pracowała nad zmianami tym zakresie z Wimem Fissettem, a teraz robi to z Francisco Roigiem. Ale o ile na treningach może to wyglądać lepiej, to podczas meczów jak na razie wciąż wydaje się popełniać te same błędy.

- Podczas Rolanda Garrosa wydawało mi się, że naprawdę dostrzegłam przebłyski pomysłu, jaki ma na Igę Francisco. I naprawdę myślałam, że była tam najlepszą zawodniczką w stawce. Ale potem znów dała o sobie znać ta mentalna blokada i w meczu przeciwko Marcie Kostiuk miała wiele podwójnych błędów, choć dwukrotnie prowadziła z przewagą przełamania. Naprawdę miała na wyciągnięcie ręki zwycięstwo w pierwszym secie, ale nie była po prostu w stanie go zamknąć.

Uważam, że jeśli będzie w stanie znaleźć odpowiednią mieszankę składającą się z tego, czego uczyła się pod okiem Wima i tego, co próbuje teraz wprowadzić ponownie we współpracy z Francisco, to znów będzie jedną z najtrudniejszych do pokonania zawodniczek w tourze. Ona potrzebuje prostego schematu, potrzebuje nieco nadać rotacji forhendowi itd. Ale potrzebuje także ciosu, którego nauczyła się u Wima, gdy pracowali nad jej serwisem. Potrafi też posłać bardziej płaską piłkę. Uważam, że mieszanka tych rzeczy jest prawdopodobnie idealną drogą dla niej.

Ale to jest proces i nie możesz oczekiwać, że to się stanie z dnia na dzień. Niektórzy tenisiści bardzo dobrze sobie radzą ze zmianami trenerów, inni potrzebują nieco więcej czasu. Dałabym więc Idze czas. Może się mieć wrażenie, że on jest, ale jeśli spojrzysz na nią i na to, co jest w stanie zrobić z zewnątrz - jako ktoś, kto grał w tenisa - to nie ma powodu do paniki. Ona ma w swojej torbie wszystkie narzędzia, by to poskładać w całość. To wymaga jedynie czasu.

Gdy Świątek odnosiła sukcesy i imponowała odpornością mentalną, to pochwały zbierała za to m.in. będąca w jej sztabie psycholożka sportowa. Gdy od dłuższego czasu zdobywczyni sześciu tytułów wielkoszlemowych mierzy się z kryzysem i nieraz nie radzi sobie z emocjami, nie brakuje głosów, że mogła się wyczerpać formuła wieloletniej współpracy z Darią Abramowicz. Jej duża rola jest też dyskutowana w kontekście nowych szkoleniowców, którzy wcześniej mogli być przyzwyczajeni, że jako jedyni komunikowali się podczas meczów ze swoimi zawodniczkami. Jak te kwestie wyglądają z perspektywy doświadczonej byłej tenisistki spoza Polski?

- Są trudne do oceny, bo nie znam tajników funkcjonowania tego sztabu. Gdybym była jego częścią, to mogłabym tu udzielić znacznie lepszej odpowiedzi. Z mojej perspektywy to coś, co do czego decyzję musi podjąć Iga. Uważam, że to okres przejściowy dla niej. Powtórzę, oceniam to tylko na podstawie tenisowych kryteriów. Widzę, co ma w swojej skrzynce z narzędziami. Moim zdaniem jest w niej wszystko, czego potrzebuje, by być mistrzynią. W przeszłości już była w stanie to wszystko poskładać. Zrobiła to na Wimbledonie rok temu, zrobiła to też osiem miesięcy temu w Cincinnati. Dlatego też naprawdę nie sądzę, by był tu problem. Postrzegam to jako wspomniany okres przejściowy i proces. Ponieważ Iga ma wobec siebie bardzo duże oczekiwania i mają je także wobec niej wszyscy w Polsce, wydaje się to być strasznym kryzysem. Ale naprawdę uważam, że musimy dać jej po prostu czas. Tak, to taka faza. Tenisiści je mają i trzeba im dać czas. Sądzę, że Iga wyjdzie z tego silniejsza.

Rok temu Świątek zaskoczyła wiele osób, triumfując w Wimbledonie, bo wcześniej niezbyt pewnie czuła się na tej nawierzchni. Teraz – za sprawą zwycięstwa Lindy Noskovej – byliśmy świadkami kolejnej niespodzianki. 21-letnia Czeszka zasygnalizowała co prawda dobrą formę, wygrywając trzy tygodnie temu turniej WTA w Berlinie, ale wcześniej w Wielkim Szlemie tylko raz dotarła do ćwierćfinału, a w Londynie jej najlepszym wynikiem była 1/8 finału. Brała ją pani pod uwagę przy typowaniu zwyciężczyni przed turniejem?

- Przed turniejem wytypowałam finał Naomi Osaka – Jessica Pegula, a potem spojrzałam na drabinkę i zdałam sobie sprawę, że są w tej samej połówce. Tak więc wygląda sprawa mojej eksperckości (uśmiech). Potem, jeszcze przed ćwierćfinałami, wciąż miałam wrażenie, że te dwie dziewczyny mogą dużo zdziałać. Widziałam Naomi w Bad Homburg [Japonka dotarła tam do finału, w którym skreczowała – red.] i grała niewiarygodny tenis. Serwowała z taką wielką dokładnością. Wiedzieliśmy już oczywiście wcześniej, że dysponuje siłą, ale poruszała się też bardzo dobrze. To dlatego właśnie dostrzegałam w Naomi coś wyjątkowego. Podobnie było w przypadku Jessiki, którą oglądałam w Berlinie [Petković była częścią sztabu organizacyjnego tego turnieju – red.]. Miała w sobie coś wyjątkowego. Tak samo jak Linda, z którą przegrała tam w finale. Ale z jakiegoś powodu to właśnie Osaka i Pegula najmocniej zwróciły moją uwagę i stawiałam na nie.