Maja Chwalińska w ostatnich tygodniach przeżywa szczyt popularności. W Roland Garros dotarła aż do samego finału, który przegrała z Mirrą Andriejewą. Wywindowała ją to w rankingu WTA do początku trzeciej dziesiątki. Niestety, jej przygoda z Wimbledonem zakończyła się już na pierwszym meczu. Polskiej tenisistce przeszkodziła kontuzja i Chwalińska musiała skreczować. Piotr Woźniacki, ojciec i trener Caroliny Wozniacki, byłej liderki rankingu WTA wypowiedział się w sprawie przyszłości Chwalińskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Trenował liderkę WTA. Zabrał głos w sprawie Chwalińskiej

- Rezultat, który osiągnęła w Paryżu, na pewno podrażnił ambicję tych zawodniczek, które z nią przegrały, a uważają się za lepsze, bo na pewno kiedyś z nią grały w mniejszych turniejach. Dlatego Maja musi być przygotowana na naprawdę ciężką pracę, której się prawdopodobnie nie boi. I na to, że nie zawsze słońce będzie tak jasno świeciło, jakby się wszystkim mogło wydawać - powiedział w rozmowie z portalem polsatsport.pl.

Prognozy Woźniackiego nie są jednak katastroficzne. Uważa, że Chwalińska może na stałe zagościć w szeroko pojętej tenisowej czołówce.

- Owszem, będzie miała ciężko, ale sądzę, że dzięki tenisowi, który prezentuje, ma dużą szansę, aby ugruntować swą pozycję w światowej czołówce i ustabilizować formę. By nie liczyć jedynie na jednorazowe wyskoki, że wyszedł jej tylko jeden turniej w roku, tylko by wyszła na wysoki poziom, który sobie wypracuje. Już niedługo się o tym przekonamy - dodał, zaznaczając, że wkrótce w Ameryce Północnej zostaną rozegrane turnieje w Toronto i Cincinnati.

Woźniacki doradza Chwalińskiej, aby przed tymi zmaganiami sprawdziła formę w mniejszym turnieju, by ograć się po kontuzji, która przeszkodziła jej w Wimbledonie.