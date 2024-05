Iga Świątek (1. WTA) dobrze się odnalazła na kortach turnieju WTA 1000 w Madrycie. Po pokonaniu Chinki Xiyu Wang (52. WTA) 6:1, 6:4, Rumunki Sorany Cirstea'y (30. WTA) 6:1, 6:1 i Hiszpanki Sary Sorribes Tormo (55. WTA) 6:1, 6:0, we wtorek zmierzyła się w ćwierćfinale z 14. w rankingu WTA Beatriz Haddad Maią. 22-latka po problemach w pierwszym secie odzyskała kontrolę nad wydarzeniami na korcie i wygrała cały mecz 4:6, 6:0, 6:2.

Niedługo po ostatniej piłce tak podsumowała swój zwycięski występ z Beathriz Haddad Maią. - To był mecz, w którym musiałam trzymać się przygotowanej taktyki. W pierwszym secie był moment, gdy zaczęłam popełniać za dużo niewymuszonych błędów, a wszystko dlatego, że chciałam grać zbyt szybko. W tamtym momencie przestałam myśleć o tym, co dokładnie muszę robić na korcie. Zdałam sobie sprawę, że muszę wrócić do podstaw. Do tego, co mam dzisiaj grać - mówiła Iga Świątek cytowana przez portal puntodebreak.com.

Iga Świątek zabrała głos w sprawie koncertu Taylor Swift. Wymowne słowa

Nie zabrakło również pytań o Taylor Swift, której Polka jest fanką. Jeden z dziennikarzy zadał następujące pytanie: "Jakiś postęp w sprawie biletów na Taylor Swift?". "Taylor Swift?" - dopytywała tenisistka. "Tak" - odpowiedział krótko reporter.

"Zapytaj Jules, jest agentem IMG, więc powinien je zdobyć. Jednak ciężko to pogodzić z napiętym terminarzem. Ale chyba był jeden koncert, który miał idealny termin, ale chyba został już wyprzedany...." powiedziała Świątek patrząc w kierunku Julesa, po czym została uświadomiona, że bilety na koncert są wciąż dostępne w sprzedaży.

Dziennikarz jednak nie ustąpił i dalej drążył temat. "Który koncert?" - zapytał. To spowodowało, że Świątek znów skierowała swój wzrok w kierunku agenta IMG i poprosiła go o odpowiedź na to pytanie. Następnie przyłożyła palec do ust i poprosiła, aby nikomu o tym nie mówić.

Nie jest tajemnicą, że Swift i jej muzyka często pojawiają się w życiu Świątek. Pod koniec roku Polka otrzymała płytę winylową Amerykanki pt. "Midnights".

Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie zmierzy się z Amerykanką Madison Keys (20. WTA). To spotkanie odbędzie się w czwartek 2 maja o godzinie 13:00.