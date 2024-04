To już przesądzone. Włodarczyk ogłasza ws. przygotowań do igrzysk. Nagły zwrot

Anita Włodarczyk szlifuje formę na igrzyska w Paryżu, gdzie będzie mogła zdobyć czwarte olimpijskie złoto. Jej przygotowania trwają od dłuższego czasu, lecz co jakiś czas musi modyfikować plany. Powody nie są oczywiste.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka nadzieja Polski na igrzyska olimpijskie w Paryżu! "Celem jest finał"

Anita Włodarczyk przerwie przygotowania w Dosze. Została wyróżniona

Od początku listopada 39-latka przygotowuje się w Dosze. Przerwy robiła na święta (spędzała je w Polsce), tygodniowy obóz w RPA oraz wizytę w Paryżu, gdzie odbyła się prezentacja strojów olimpijskich firmy Adidas. Ta ostatnia sprawiła, że lekkoatletka zrezygnowała ze startu w mityngu w Nairobi. - Dostałam zaproszenie, więc zmieniłam plany. Za dużo byłoby podróży, a ja już jestem na to za stara - wyjaśniła.

Niebawem Włodarczyk będzie musiała po raz kolejny przerwać przygotowania. Powód jest nietypowy, a jednocześnie bardzo ważny dla niej jako mistrzyni olimpijskiej. 8 maja do Marsylii przypłynie z Pireusu ogień olimpijski, który zostanie oficjalnie powitany w kraju gospodarzy najbliższych igrzysk.

- Zostałam zaproszona na te uroczystości 8 maja. Tego dnia rano lecę z Dohy do Marsylii. W mailu, który dostałam, napisano, że ceremonia powitania ognia olimpijskiego w Starym Porcie, gdzie statkowi "Belem" (na nim przypłynie ogień olimpijski - red.) mają asystować 1024 łodzie, zainauguruje francuską część sztafety. Ona rusza następnego dnia. Pobiegnie 40 zawodników z różnych dyscyplin sportu, a wśród nich ja. Dostałam informację, że mam biec z jakimś zawodnikiem z Ukrainy, a dystans to 200 metrów - wyjaśniła w rozmowie z "Faktem". To wielkie wyróżnienie, albowiem żaden inny sportowiec z Polski nie weźmie udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Oto plany Anity Włodarczyk. Pierwszy start już niebawem

Włodarczyk spędzi we Francji tylko kilkadziesiąt godzin, wyleci z niej 9 maja wieczorem. A następnego dnia wróci do treningów. Z kolei 15 maja opuści Katar i przyleci do Polski, gdzie trzy dni później czeka ją pierwszy w sezonie start. Będzie rywalizować w Memoriale Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.

Kobiece zmagania w rzucie młotem na igrzyskach rozpocznie się 4 sierpnia. Trzykrotnie mistrzyni olimpijska mierzy wysoko. - Dla mnie zawsze celem jest medal. Muszę mieć zawsze wysoko zawieszoną poprzeczkę. To mnie jeszcze bardziej mobilizuje - przyznała.