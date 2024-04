Iga Świątek zaskoczyła po meczu. Uderzyła się w pierś

"Iga Świątek (1. WTA) pokonała Beatriz Haddad Maię (14. WTA) 4:6, 6:0, 6:2 w ćwierćfinale imprezy WTA 1000 w Madrycie. Po pierwszym secie zapowiadało się na niespodziankę, ale w kolejnych dwóch partiach Polka udowodniła, dlaczego nie ma sobie równych na kortach ziemnych. Brazylijka w trzecim secie nie wytrzymała nerwowo" - analizował ostatnią wygraną polskiej tenisistki Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Iga Świątek autokrytycznie o meczu z Beatriz Haddad Maią. "Chciałam grać zbyt szybko"

Świątek awansowała do półfinału i jest blisko powtórzenia wyniku sprzed roku, gdy w finale zawodów w stolicy Hiszpanii przegrała z Aryną Sabalenką (2. WTA) 3:6, 6:3, 3:6. W rozmowie z mediami przeanalizowała trudne starcie w ćwierćfinale z Beatriz Haddad Maią.

- To był mecz, w którym musiałam trzymać się przygotowanej taktyki. W pierwszym secie był moment, gdy zaczęłam popełniać za dużo niewymuszonych błędów, a wszystko dlatego, że chciałam grać zbyt szybko. W tamtym momencie przestałam myśleć o tym, co dokładnie muszę robić na korcie. Zdałam sobie sprawę, że muszę wrócić do podstaw. Do tego, co mam dzisiaj grać - mówiła Iga Świątek cytowana przez portal puntodebreak.com.

- Zrozumienie tego zajęło mi trochę więcej czasu niż zwykle, ale cieszę się, że stało się to po pierwszym secie - dodała liderka światowego rankingu, która w Madrycie broni jeszcze 260 punktów za finał sprzed roku.

Iga Świątek powiedziała, co zmieniło się u niej w ostatnich latach. "Wszyscy oczekują ode mnie łatwych zwycięstw"

Świątek nie ukrywała, że "nie wykonała dzisiaj najlepszej roboty", bo złapanie odpowiedniego rytmu na korcie zajęło jej trochę czasu. - Kilka lat temu normalne było dla mnie przegrywanie meczów lub walka do granic możliwości w każdym z nich. Nie byłam jeszcze w pierwszej dziesiątce, nie byłam jedną z najlepszych. Teraz mam inny punkt widzenia - zaznaczała.

- Teraz wszyscy oczekują ode mnie łatwych zwycięstw. To zmienia wszystko, chociaż na korcie nie mamy czasu myśleć o oczekiwaniach innych. Staram się sprostać swoim oczekiwaniom i zawsze wybierać właściwe rozwiązanie - podsumowała Świątek.

W półfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie Iga Świątek zagra ze zwyciężczynią rywalizacji Ons Jabeur (9. WTA) - Madison Keys (20. WTA). To spotkanie zostanie rozegrane w sesji wieczornej i obie panie wyjdą na kort o godzinie 20:00.

Z kim wolałaby zagrać Polka? - W każdym wypadku to będzie trudny mecz. To półfinał, więc każdy, kto tam się znajdzie, na to zasługuje. [...] Musimy poczekać na to, kto wygra, a potem przygotuję się najlepiej, jak potrafię. Przeciwko Ons zawsze jest bitwa na korcie, a Maddie także potrafi rozgrywać świetne zawody - zakończyła dyplomatycznie Iga Świątek. Jej półfinałowy mecz z Tunezyjką bądź Amerykanką zostanie rozegrany w czwartek 2 maja.