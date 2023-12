Co za niespodzianka dla Igi Świątek! Lepszego prezentu nie mogła sobie wymarzyć

Iga Świątek niedawno zakończyła wakacje i rozpoczęła wymagający okres przygotowawczy przed zbliżającym się sezonem. Mimo to znajduje czas na przyjemniejsze rzeczy, takie jak prezenty, nieodłącznie kojarzące się z końcówką roku. W mediach społecznościowych pochwaliła się tym, co niedawno dostała. Obdarowujący doskonale wiedział, co jej wręczyć. Wyjątkowy podarek był bowiem związany z Taylor Swift, jedną z ulubionych wokalistek Polki.

